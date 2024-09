Bubble tea, nouilles, mochi: les produits asiatiques se multiplient dans les rayons, comment expliquer un tel succès?

Bubble tea, nouilles, mochi, etc. Cela ne vous a peut-être pas échappé, mais ces produits asiatiques sont de plus en plus présents dans nos rayons et attirent chaque année des adeptes en Belgique. Les ventes sont en progression. Comment expliquer un tel succès ?

C'est l’un des produits asiatiques les plus populaires : le bubble tea. Une boisson sucrée à base de thé et de perles de tapioca. "J'aime bien, c'est gourmand on va dire. Et puis, ça change. C'est novateur", confie une consommatrice.

A ces deux ingrédients sont rajoutés du lait, des sirops colorés ou des saveurs fruitées. "Voilà le produit sec avant d'être cuit chez nous. Les graines de tapioca sont faites toutes les 4 heures. Elles sont cuites à l'eau puis caramélisées ensemble. Le principe du bubble tea, c'est que l'on boit et on mange en même temps. C'est ça qui fait tout le succès", assure Adlane Draou, directeur de Mad Vision, développeur d’une marque de bubble tea.

Le phénomène séduit un public de plus en plus large

Cette boisson est d'abord appréciée en Asie, avant d’être importée ici en Europe. Depuis l’ouverture de cette boutique, il y a deux ans, Adlane remarque que le phénomène séduit un public de plus en plus large. Un succès directement lié à la présence de la culture asiatique en Europe. "Il y a quelques années, on ne consommait pas de séries coréennes, on ne consommait pas de musique coréenne comme la K-pop. On ne mangeait pas de sushis, on ne mangeait pas de nouilles, etc. Donc, effectivement il y a tout cet aspect qui participe au succès du bubble tea", explique le directeur.



Et ce n’est pas le seul produit asiatique à connaitre un tel engouement. Dans les supermarchés belges, les ventes sont en progression : de 7 à 11 % en un an. Une enseigne a même augmenté le nombre de références pour donner plus de choix aux consommateurs. "De plus en plus de produits japonais que l'on ne trouvait pas il y a 35 ans, on les trouve effectivement dans les grandes surfaces, mais pas tout", témoigne un client en train de faire ses courses.

Faciles à préparer, portionnés et tout à fait abordables

Mais comment expliquer ce succès ? "Ce sont des produits qui étaient tendance dans les années 90, puis qui ont connu une déperdition de croissance et qui, pour l'instant, sont à nouveau tendance auprès des jeunes, auprès des ménages parce que faciles à préparer, portionnés et tout à fait abordables au niveau du prix. Et puis, ils sont quand même un peu plus exotiques que le plat pâtes bolognaise qu'on a l'habitude de manger", explique Pierre-Alexandre Billiet, économiste et CEO de Gondola.