Panier RTL info-Testachats: l'inflation reprend et impacte le prix de produits appréciés des Belges

Vous l'avez peut-être remarqué en faisant vos courses: leur prix continue mais elle augmente plus lentement qu’avant. A titre de comparaison, en mars 2023, le pays connaissait un pic à + 20 %. Depuis janvier 2022 jusqu'à aujourd'hui, notre panier a augmenté de 27 % en moyenne.

Parmi les facteurs qui jouent sur les prix des denrées alimentaires, on retrouve les prix des matières premières et ceux de l'énergie qui sont soit toujours en hausse et dont la diminution ne s’est pas encore traduite dans nos rayons.