Airfryer, four ou friteuse: quelle est la meilleure méthode pour cuire des frites ?

Ce soir, dans l’émission "Coûte que Coûte", la diététicienne Carole Faignoy a comparé les frites cuites au four, en friteuse traditionnelle et avec un Airfryer. L'analyse, à la fois nutritionnelle et économique, a mis en lumière les avantages et inconvénients de chaque méthode de cuisson.

Selon la diététicienne Carole Faignoy, l'Airfryer se distingue clairement sur le plan nutritionnel : "La frite la plus intéressante, c'est l'Airfryer, parce qu'il y a moins de graisse et plus de pommes de terre". La teneur en matières grasses est en effet divisée par deux par rapport aux frites issues de la friteuse traditionnelle, avec seulement 3g de graisse pour 100g de frites contre 7g pour la frite classique.

Composition et croustillant : un compromis

L'Airfryer n'est pas exempt de quelques inconvénients. Si les frites contiennent 91 % de pommes de terre, les industriels ajoutent souvent des épaississants et des amidons pour garantir une texture croustillante, ce qui diffère de la frite traditionnelle composée à 100 % de pommes de terre. Le four, quant à lui, se situe entre les deux avec 88 % de pommes de terre.

Le prix de ces différentes méthodes de cuisson est également un facteur à prendre en compte. L'Airfryer s'avère être la méthode la plus coûteuse, avec un prix de 8,32 € par kilo de frites, contre 5,55 € pour la friteuse traditionnelle et 6,07 € pour le four.

Un changement de consommation ?

L’Airfryer, avec 44 % des familles belges qui y ont déjà succombé, suscite un engouement croissant depuis son invention en 2006. Ce phénomène traduit un changement de consommation, les ménages cherchant à allier une alimentation plus saine et plus rapide à préparer. Cependant, la question reste ouverte : s'agit-il d'un véritable bouleversement des habitudes alimentaires ou d'un simple effet de mode ? Une chose est sûre, la recherche d'un meilleur équilibre entre plaisir et santé est plus que jamais d'actualité.

Retrouvez l'intégrale de "Coûte que coûte" sur RTL tvi et RTL play ce soir dès 19h45.