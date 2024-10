Tensions au Moyen-Orient: l'Iran a tiré environ 180 missiles sur Israël, une attaque terroriste fait au moins 8 morts à Tel-Aviv

"En réponse aux martyrs d'Ismaïl Haniyeh, Hassan Nasrallah et Abbas Nilforoushan (un adjoint au chef des Gardiens), nous avons visé le coeur des territoires occupés", ont indiqué les Gardiens de la Révolution, armée idéologique d'Iran, en référence à Israël.

Ils ont affirmé avoir frappé "trois bases militaires" situées autour de Tel-Aviv et menacé Israël d'une "riposte écrasante" s'il attaquait l'Iran.

L'attaque est une "réponse décisive" à "l'agression" d'Israël, a indiqué le président iranien Massoud Pezeshkian.

Israël est en guerre contre le Hamas à Gaza depuis une attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien contre le territoire israélien le 7 octobre 2023. Il combat aussi le Hezbollah libanais qui a ouvert un front contre Israël en soutien au Hamas, son allié, au lendemain du début de la guerre.

Vendredi, Hassan Nasrallah a été tué dans un raid dévastateur revendiqué par Israël dans la banlieue sud de Beyrouth.

Le 31 juillet, Ismaïl Haniyeh, le chef du Hamas, a été tué dans une attaque alors qu'il se trouvait à Téhéran. L'Iran et le Hamas ont accusé Israël.

Des tirs de joie nourris ont éclaté dans la banlieue sud de Beyrouth après l'attaque iranienne, selon un média d'Etat libanais.

Le guide suprême iranien Ali Khamenei a affirmé que la mort de Hassan Nasrallah ne "sera pas vaine" et le premier vice-président iranien Mohammad Reza Aref a averti qu'elle entraînerait la "destruction" d'Israël.

C'est un responsable américain qui a déclenché l'alerte en fin d'après-midi sur une attaque imminente de l'Iran contre Israël.

Le 13 avril, en riposte à une frappe meurtrière imputée à Israël sur le consulat iranien à Damas, l'Iran a tiré vers Israël quelque 350 drones explosifs et missiles, la première attaque directe du genre, et qui a blessé une fille bédouine. La plupart des missiles ont été interceptés par Israël avec l'aide de pays étrangers, surtout les Etats-Unis.

Le Hamas a salué "les tirs de missiles héroïques de l'Iran".

Juste avant l'attaque iranienne, six civils ont été tués dans un attentat à l'arme automatique et à l'arme blanche à Tel-Aviv, mené par deux tireurs qui ont été "neutralisés", selon la police.

Après le coup dévastateur porté au Hezbollah dont plusieurs chefs militaires ont été tués par Israël, et après une semaine de frappes israéliennes qui ont fait des centaines de morts au Liban, Israël a averti que la guerre n'était pas finie contre le mouvement libanais.

Mardi, l'armée israélienne a annoncé des raids au sol contre le Hezbollah dans le sud du Liban et la mobilisation de forces supplémentaires contre ce mouvement. Elle a appelé les habitants de 27 localités du sud du Liban à les évacuer.

La Force intérimaire de l'ONU au Liban, déployée à la frontière avec Israël, a néanmoins assuré ne pas avoir détecté d'incursion israélienne. L'armée libanaise et le Hezbollah ont également nié une telle incursion.

Selon un responsable israélien, il s'agit de "raids localisés d'une ampleur très limitée", destinés à "éloigner les menaces contre les communautés civiles du nord d'Israël", frontalier du sud du Liban et cible des tirs du Hezbollah.

D'après le site américain Axios, citant des responsables israéliens, l'opération au sol n'a "pas pour but d'occuper le sud du Liban", d'où Israël s'était retiré en 2000 après 22 ans d'occupation.

L'armée de l'air israélienne a en outre mené des frappes meurtrières près de Beyrouth et dans le sud du Liban.

Le Hezbollah a dit avoir tiré des roquettes vers une base près de Tel-Aviv (centre) et sur le nord d'Israël.

Mi-septembre, Israël a intensifié ses frappes contre le Hezbollah, avec l'objectif de faire cesser les tirs de ce mouvement vers son territoire et permettre le retour de dizaines de milliers d'habitants dans le Nord. Plus de 1.000 personnes ont été tuées depuis, selon le ministère libanais de la Santé.

21h52 L'UE "condamne dans les termes les plus forts" l'attaque de l'Iran contre Israël L'UE "condamne dans les termes les plus forts" l'attaque de l'Iran contre Israël, a déclaré mardi le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. "Le cycle dangereux d'attaques et de représailles risque de devenir incontrôlable. Un cessez-le-feu immédiat dans toute la région est nécessaire", a-t-il estimé sur le réseau social X. "L'UE reste pleinement engagée pour contribuer à éviter une guerre régionale".



21h32 L'attaque de missiles est une "réponse décisive" contre "l'agression" d'Israël, dit le président iranien Le président de l'Iran, Massoud Pezeshkian, a salué mardi la "réponse décisive" contre "l'agression" d'Israël, après une attaque iranienne de missiles lancée sur Tel-Aviv en réponse aux assassinats des chefs du Hamas et du Hezbollah, des mouvements pro-Téhéran. "Conformément aux droits légitimes et dans le but d'(établir) la paix et la sécurité de l'Iran et de la région, une réponse décisive a été apportée à l'agression du régime sioniste", a indiqué M. Pezeshkian sur X, appelant à "ne pas entrer en conflit avec l'Iran".



21h31 Washington dit vouloir "coordonner" avec Israël une réponse après l'attaque de l'Iran Les Etats-Unis ont indiqué mardi vouloir "coordonner" avec les Israéliens une réponse à l'Iran après son attaque aux missiles contre Israël. "Bien sûr, cette attaque doit avoir des conséquences pour l'Iran. Je ne vais pas m'étendre sur ces conséquences aujourd'hui, mais il y a des choses sur lesquelles nous allons nous coordonner avec nos homologues israéliens", a déclaré à la presse le porte-parole du département d'Etat, Matthew Miller.



21h07 L'attaque iranienne contre Israël "inefficace", selon la Maison Blanche L'attaque de l'Iran contre Israël s'est révélée "inefficace" et a été "battue en brèche" par les forces israéliennes, appuyées par les Etats-Unis, a jugé mardi le conseiller à la sécurité nationale américain Jake Sullivan. Soulignant qu'à l'heure actuelle Washington n'avait "pas connaissance de décès en Israël", mais cherchait à se renseigner sur la mort d'un civil palestinien en Cisjordanie occupée, Jake Sullivan a estimé qu'il s'agissait d'une "escalade significative de la part de l'Iran".



21h06 L'espace aérien rouvert en Israël après l'attaque de l'Iran L'espace aérien israélien a été rouvert mardi soir, ont annoncé les autorités aéroportuaire du pays, après l'attaque massive de missiles iraniens tirés sur le pays. "L'espace aérien est ouvert. Les décollages et les atterrissages reprendront dans l'heure qui vient", ont déclaré les autorités aéroportuaires dans un communiqué.



20h43 Les Gardiens affirment avoir frappé "trois bases militaires" autour de Tel-Aviv Les Gardiens de la révolution, l'armée idéologique de l'Iran, ont affirmé mardi avoir frappé "trois bases militaires" situées autour de Tel-Aviv dans une attaque de missiles contre Israël en réponse aux assassinats des chefs du Hamas et du Hezbollah. "Nous avons ciblé trois bases militaires autour de Tel-Aviv" lors de l'opération, ont indiqué les Gardiens dans un communiqué relayé par l'agence Isna.



20h28 Réaction officielle de l'armée Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, s'est exprimé après les 180 tirs de l'Iran. "Pendant la défense, nous avons fait pas mal d'interceptions", dit-il. "Il y a plusieurs frappes dans le centre et dans d'autres zones du sud du pays. À ce stade, nous évaluons encore la situation. Nous n'avons pas connaissance de blessés.Nous sommes en état d'alerte, en défense et en attaque. Nous protégerons les citoyens de l'État d'Israël. Cette fusillade aura des conséquences. Nous avons des plans et nous agirons à l'endroit et au moment que nous aurons décidé."

20h26 Réaction du Hamas Le mouvement islamiste palestinien Hamas a salué mardi l'attaque de l'Iran contre Israël et assuré qu'il s'agissait d'une "vengeance" après les assassinats par Israël du chef du Hamas Ismaïl Haniyeh et du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah. Le Hamas "salue les tirs de missiles héroïques menés par le corps des Gardiens de la révolution islamique en Iran contre de larges pans des territoires occupés" (Israël), a indiqué le mouvement palestinien dans un communiqué, précisant que ces frappes étaient "une vengeance pour nos martyrs héroïques".

20h09 Aéroport de Téhéran suspend ses vols A la suite des missiles lancés sur Israël, l'Iran annonce la suspension des vols prévus depuis l'aéroport de Téhéran.

20h00 Une riposte à venir? Israël ripostera à l'attaque de missiles iraniens contre le pays mardi, a déclaré le porte-parole de l'armée, précisant qu'il répondrait au moment et à l'endroit de son choix. "Cette attaque aura des conséquences. Nous avons des plans et nous agirons à l'endroit et au moment que nous aurons décidés", a déclaré le porte-parole de l'armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari.

19h57 Un "grand nombre" de missiles interceptés lors de l'attaque de l'Iran L'armée israélienne a indiqué avoir intercepté mardi un grand nombre de missiles tirés par l'Iran sur le pays, ajoutant avoir détecté quelques "impacts" lors de l'attaque. "Nous avons effectué un grand nombre d'interceptions. Il y a eu quelques impacts dans le centre et d'autres dans le sud du pays", a déclaré le porte-parole de l'armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari.



19h54 Les images de l'attaque terroriste de Tel-Aviv On compte désormais au moins 8 morts dans l'attaque terroriste de Tel-Aviv.

19h50 Il y aura "des conséquences" L'armée israélienne dit que l'attaque de missiles de l'Iran "aura des conséquences".

19h48 Le chef de l'ONU "condamne l'élargissement du conflit" "Je condamne l'élargissement du conflit au Moyen-Orient", a déclaré mardi dans un communiqué le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, après les tirs de missiles iraniens visant Israël. "Cela doit cesser. Il nous faut absolument un cessez-le-feu", a ajouté le patron de l'ONU, en déplorant "l'escalade après escalade".



19h45 La population peut sortir des abris La population peut sortir des abris, annonce l'armée après une attaque de missiles de l'Iran. La menace iranienne est levée "pour le moment".

19h43 Au moins huit morts dans l'attaque visant une gare à Tel-Aviv Deux terroristes ont ouvert le feu sur la gare de Jaffa, à Tel-Aviv. Le nouveau bilan fait état d'au moins huit personnes tuées, selon les médias locaux.

19h37 Plus de danger "pour le moment" Après les bombardements iraniens, l'armée israélienne annonce qu'il n'y a plus de menace "pour le moment".

19h32 Biden donne l'ordre à l'armée américaine d'intercepter les missiles Le président américain Joe Biden donne l'ordre à l'armée américaine d'intercepter les missiles visant Israël.

19h23 L'attaque est "une réponse aux assassinats" des chefs du Hamas et du Hezbollah L'attaque de missiles lancée par l'Iran contre Israël est une réponse aux assassinats des chefs du Hamas et du Hezbollah, ont affirmé mardi les Gardiens de la révolution. "En réponse aux martyrs d'Ismaïl Haniyeh, Hassan Nasrallah et Abbas Nilforoushan (adjoint au chef des Gardiens), nous avons visé le coeur des territoires occupés" (Israël), ont indiqué dans un communiqué les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique d'Iran, qui a également menacé d'"attaques écrasantes" si Israël répliquait aux tirs de missiles.

19h17 "Énormément d'explosions, parfois extrêmement fortes", dit notre correspondante en direct de Tel-Aviv En direct de Tel-Aviv, notre correspondante Bethsabée Salem évoque les événements du début de la soirée: "Les sirènes se suivent les unes après les autres", dit-elle. "Énormément d'explosions, parfois extrêmement fortes. Je me trouve actuellement devant un abri public parce qu'à Tel Aviv, très peu de gens disposent d'abris dans leurs immeubles." À lire aussi "Mes enfants avaient peur pour moi": notre correspondante en Israël décrit la situation sur place lors des tirs de l'Iran

19h14 4 morts et au moins 10 blessés à Tel-Aviv Deux terroristes ont ouvert le feu sur la gare de Jaffa, à Tel-Aviv. Quatre personnes ont été tuées, selon la police. Au moins dix personnes ont été blessées et l'un des deux assaillants a été neutralisé, avaient indiqué précédemment les médias locaux.

19h13 Washington renforce sa présence au Moyen-Orient avec "quelques milliers" d'effectifs supplémentaires Les Etats-Unis renforcent leur présence au Moyen-Orient en déployant "quelques milliers" de militaires supplémentaires dans la région, en réponse à la montée des tensions, a annoncé le Pentagone. "Un certain nombre d'unités déjà déployées au Moyen-Orient (...) seront agrandies", a déclaré lundi une responsable du Pentagone, Sabrina Singh, précisant que "les forces qui devaient être déployées sur le théâtre pour les remplacer viendront plutôt renforcer" ces unités.



19h07 Des morts dans l'attentat L'attentat dans le sud d'Israël a été mortel : 4 morts sont pour l'instant à déplorer selon un nouveau bilan de la police.



19h00 Tirs d'interceptions de missiles et détonations au-dessus de Jérusalem Des missiles d'interceptions ont été tirés au-dessus de Jérusalem mardi soir contre des projectiles venant de l'est visibles à leur traces lumineuses, quelques minutes après que l'armée israélienne a annoncé que des missiles avaient été tirés d'Iran vers Israël. Des dizaines de détonations ont entendues et des explosions visibles dans le ciels avant que les sirènes ne retentissent de nouveau.

18h55 L'Iran confirme les tirs L'Iran a tiré des "missiles sur Tel-Aviv", en Israël, a rapporté mardi l'agence de presse officielle IRNA, sans plus de détails. Cette annonce intervient après que l'armée israélienne a fait état de tirs de missiles en provenance d'Iran.

18h50 Attaque terroriste à Tel-Aviv Deux terroristes ont ouvert le feu sur la gare de Jaffa, à Tel-Aviv, rapportent les médias locaux. Au moins dix personnes ont été blessées. L'un des deux assaillants a été neutralisé.



18h44 Alerte de l'armée israélienne "Des missiles ont été tirés d'Iran vers Israël", indique l'armée israélienne. Des sirènes d'alertes activées partout en Israël, dit-elle.

18h11 "Attaque imminente" de l'Iran contre Israël L'armée israélienne a appelé mardi la population à se préparer à une éventuelle attaque iranienne "à grande échelle" en obéissant aux directives de la défense passive et à se rendre immédiatement dans des abris en cas d'alerte et à y rester "jusqu'à nouvel ordre". "Nous suivons la menace sérieusement", a déclaré le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole de l'armée, dans un message télévisé. "Les tirs en provenance d'Iran pourraient être à grande échelle", a-t-il ajouté après que les Etats-Unis ont mis en garde contre une attaque "imminente par missile balistique" de la République islamique d'Iran.

17h54 Les sirènes d'alerte aérienne retentissent dans le centre d'Israël Les sirènes d'alerte antiaérienne ont retenti mardi dans le centre d'Israël, a indiqué l'armée au lendemain du lancement de son offensive au sol contre des positions du mouvement islamiste armé Hezbollah dans le sud de Liban. "Les sirènes ont retenti dans le centre d'Israël", a déclaré l'armée dans un communiqué, sans donner de détails sur les zones concernées.

17h03 Une "guerre totale" doit être évitée "à tout prix", plaide le chef de l'ONU Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a insisté mardi pour un cessez-le-feu "immédiat", soulignant qu'une "guerre totale au Liban doit être évitée à tout prix", selon un communiqué de son porte-parole. "La souveraineté et l'intégrité territoriale du Liban doit être respectée", a ajouté Stéphane Dujarric, précisant qu'Antonio Guterres, "très inquiet de l'escalade" au Liban, avait assuré lundi au Premier ministre libanais que l'ONU était "mobilisée pour aider toutes les personnes dans le besoin dans le pays".

16h52 Le Hezbollah affirme avoir visé une base aérienne israélienne près de Tel-Aviv Le Hezbollah libanais a annoncé mardi avoir tiré des salves de roquettes en direction de la base aérienne de Sde Dov près de Tel-Aviv, deuxième attaque visant cette région israélienne en quelques heures. Dans un communiqué, la formation pro-iranienne a précisé avoir "lancé des salves de roquettes de type Fadi 4 sur la base aérienne de Sde Dov", en réponse aux "attaques contre les civils et aux massacres commis par l'ennemi", et a dédié ces deux attaques à son chef Hassan Nasrallah, tué vendredi dans une frappe israélienne.



16h14 Israël se dit prêt à "se défendre et à attaquer" Israël prêt à "se défendre et à attaquer", dit l'armée après des informations sur une attaque iranienne imminente

16h11 Les USA annoncent "une attaque imminente" de l'Iran contre Israël "Les Etats-Unis ont des indications selon lesquelles L'Iran se prépare à lancer une attaque imminente par missile balistique" contre Israël, a déclaré mardi un haut responsable américain dans une déclaration, sous couvert d'anonymat. "Nous soutenons de manière active les préparatifs de défense" d'Israël, a-t-il encore indiqué, en ajoutant qu'une "attaque militaire directe de l'Iran contre Israël entraînerait de graves conséquences" pour Téhéran.



16h02 L'armée israélienne annonce une frappe sur Beyrouth L'armée israélienne a annoncé avoir mené mardi une frappe sur Beyrouth, dernier raid en date visant le mouvement islamiste armé Hezbollah dans la capitale libanaise. "(L'armée) a mené une frappe précise à Beyrouth", a-t-elle indiqué dans un communiqué, sans autre détails.



15h46 Les Belges ne peuvent plus quitter le Liban par des vols commerciaux Les Belges au Liban ne peuvent plus quitter le pays pour le moment. Le SPF Affaires étrangères demande aux citoyens belges qui s'y trouvent encore -quelque 1.800 selon les dernières estimations- de s'en aller en empruntant des vols commerciaux ou éventuellement liaisons maritimes commerciales mais pour ce qui est de l'avion, plus aucun ticket ne serait disponible.



14h49 La Russie appelle Israël à retirer "immédiatement" ses troupes du Liban "La Russie condamne fermement l'assaut contre le Liban et appelle les autorités israéliennes à cesser immédiatement les hostilités, à retirer leurs troupes du territoire libanais et à s'engager dans une véritable recherche de voies pacifiques pour résoudre le conflit au Proche-Orient", a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.



14h44 L'armée libanaise n'a pas constaté d'incursion terrestre israélienne L'armée libanaise n'a pas constaté d'incursion terrestre israélienne en territoire libanais, où Israël dit avoir lancé une offensive "limitée" contre le Hezbollah dans le sud, a indiqué une source militaire. "Nous n'avons observé aucune incursion des forces ennemies sur le territoire libanais", a déclaré la source, après un constat similaire de la Force Intérimaire des Nations unies (Finul) déployée le long de la Ligne bleue qui marque la frontière entre Israël et le Liban. "Il n'y a pas d'incursion terrestre pour le moment", a précisé Andrea Tenenti, porte-parole de la Finul. Le Hezbollah a lui aussi démenti mardi qu'une incursion israélienne au sol soit en cours dans le sud du Liban, et a assuré qu'aucun "affrontement direct" n'avait opposé ses combattants à l'armée israélienne.

13h31 Pourquoi cette incursion est-elle une étape majeure dans cette guerre? Elena Aoun, professeure en relations internationales à l'UCL, analyse l'incursion israélienne au Liban dans le RTL info 13h:

13h30 L'ONU met en garde Israël L'ONU a mis en garde mardi contre les conséquences d'une "invasion terrestre de grande ampleur" d'Israël au Liban, où l'armée israélienne a annoncé avoir lancé dans le sud du pays une offensive au sol contre le Hezbollah. "La violence armée entre Israël et le Hezbollah ayant dégénéré, les conséquences pour les civils ont déjà été terribles, et nous craignons qu'une invasion terrestre de grande ampleur d'Israël au Liban ne fasse qu'aggraver les souffrances", a déclaré une porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, Liz Throssell, lors d'un point de presse.



13h27 Au moins six morts après une attaque sur un camp de réfugiés palestinien Au moins six personnes sont décédées à la suite d'une attaque israélienne sur le camp de réfugiés palestinien Ain al-Hilweh, près de la ville côtière libanaise de Sidon, ont indiqué les autorités libanaises. Selon des sources de sécurité libanaises, l'attentat mené lundi soir visait le commandant palestinien Munir al-Maqdah. Ce dernier a cependant survécu à l'attaque. L'agence de presse libanaise NNA a toutefois rapporté que la femme et le fils du commandant avaient perdu la vie.

13h07 Les Affaires étrangères recommandent de quitter le Liban le plus vite possible La Belgique recommande à ses ressortissants de quitter le Liban le plus rapidement possible, a indiqué le SPF Affaires étrangères, après l'opération terrestre menée depuis lundi par l'armée israélienne contre le Hezbollah dans le sud du pays. "Nous recommandons encore toujours aux citoyens belges de s'inscrire sur TravellersOnline ou auprès de notre ambassade à Beyrouth, et de quitter le Liban le plus rapidement possible. Ceci est toujours possible par les moyens commerciaux, Middle Eastern Airlines opère encore des vols", indique le SPF Affaires étrangères, qui dit examiner et préparer "les différents scénarios possibles". Quelque 1.800 ressortissants belges se trouvent actuellement dans le pays.

12h30 Le Hezbollah dément toute incursion israélienne au sol au Liban Le Hezbollah a démenti mardi qu'une incursion israélienne au sol soit en cours dans le sud du Liban, comme l'affirme Israël, et assuré qu'aucun "affrontement direct" n'avait opposé ses combattants à l'armée israélienne. "Toutes les affirmations sionistes selon lesquelles les forces d'occupation seraient entrées au Liban sont fausses", a affirmé le responsable du département d'information du Hezbollah à la chaîne Al-Jazeera. "Il n'y a pas eu d'affrontement direct sur le terrain" avec les troupes israéliennes, a-t-il ajouté.



12h00 La Turquie presse Israël de retirer ses soldats "au plus vite" La Turquie a dénoncé mardi une "tentative d'invasion illégale" du Liban et appelé Israël à retirer ses soldats "au plus vite", dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères. "La violation par Israël de la souveraineté et de l'intégrité territoriale par une attaque terrestre constitue une tentative d'invasion illégale. Cette attaque doit cesser au plus vite et les soldats israéliens doivent se retirer du territoire libanais", écrit le ministère.



11h56 Trois civils tués dans des frappes israéliennes à Damas Trois civils ont été tués et neuf autres ont été blessés dans des frappes israéliennes qui ont visé Damas mardi à l'aube, a indiqué un média officiel syrien. "L'ennemi israélien a lancé une agression aérienne avec des avions de guerre et des drones depuis le Golan syrien occupé, visant plusieurs lieux de Damas", a déclaré l'agence de presse officielle Sana.

11h13 Israël n'a "pas l'intention d'envahir le Liban" Israël "n'a pas l'intention d'envahir le Liban", ni d'y rester "des mois", a affirmé ce mardi son ambassadeur en France, alors que l'armée israélienne a annoncé dans la nuit que des troupes au sol avaient traversé la frontière pour combattre le Hezbollah dans le sud du Liban. "Nous n'avons pas du tout l'intention d'envahir le Liban. De refaire l'erreur qui avait été faite en 1982", quand Israël avait envahi le sud du Liban, d'où ses troupes n'étaient parties qu'en 2000, a déclaré l'ambassadeur Joshua Zarka au micro de la radio France inter. "Je ne sais pas si c'est une question d'heures ou de jours, mais certainement pas une question de mois", a poursuivi le diplomate israélien, questionné sur la durée de cette intervention militaire.

10h54 L'ONU demande 426 millions de dollars pour aider le Liban L'ONU et ses partenaires ont besoin de 426 millions de dollars pour aider le Liban dans les trois prochains mois. Un appel urgent a été lancé mardi à Beyrouth en compagnie du Premier ministre Najib Mikati, dans un pays afffecté par les bombardements israéliens. L'ONU souhaite aider jusqu'à un million de personnes, affirme son Bureau des affaires humanitaires (OCHA). Avec des ONG, elle répond déjà avec de la nourriture, de l'eau, de même que du matériel d'hygiène et de santé. Plus de 1.000 personnes ont été tuées depuis deux semaines et plusieurs milliers ont été blessées.

10h43 Lufthansa prolonge la suspension de ses vols vers Beyrouth La compagnie allemande Lufthansa a annoncé ce mardi prolonger la suspension de ses liaisons avec Beyrouth jusqu'au 30 novembre au lieu du 26 octobre initialement prévu alors que le conflit entre le Hezbollah et Israël s'intensifie au Liban. Dans ce cadre, il a également décidé d'étendre la suspension de ses vols vers Tel Aviv jusqu'au 31 octobre et maintenu l'interruption de ses liaisons vers Téhéran jusqu'au 14 octobre inclus. Sa filiale helvétique Swiss a aussi parallèlement annoncé la suspension de ses vols à destination et au départ de Tel Aviv jusqu'au jeudi 31 octobre 2024 inclus. Tous les vols en provenance et à destination de Beyrouth seront eux annulés jusqu'au samedi 30 novembre 2024 inclus.

10h23 Les sirènes d'alerte antiaérienne retentissent dans le centre d'Israël Les sirènes d'alerte antiaérienne ont retenti ce mardi matin dans le centre d'Israël, a annoncé l'armée après avoir indiqué que des projectiles avaient été tirés depuis le Liban. "Des sirènes ont retenti dans le centre d'Israël à la suite de tirs de projectiles en provenance du Liban", a indiqué l'armée dans un communiqué. A Tel-Aviv, une journaliste de l'AFP a entendu des explosions au loin, qui pourraient être des interceptions de projectiles par le bouclier antimissile israélien.



10h06 Le Liban face à "l'une des phases les plus dangereuses de son histoire" Le Liban fait face à "l'une des phases les plus dangereuses de son histoire", a averti ce mardi le Premier ministre libanais Najib Mikati, exhortant les Nations unies à fournir de l'aide à "un million" de déplacés par les frappes israéliennes sur le pays. "Environ un million de notre population a été déplacée en raison de la guerre dévastatrice qu'Israël mène au Liban", et "nous lançons un appel urgent pour davantage d'aide aux civils déplacés" a déclaré M. Mikati cité par l'agence de presse libanaise.



09h53 "Violents combats" au sud du Liban L'armée israélienne a fait état ce mardi de "violents combats" dans le sud du Liban après le lancement d'une offensive militaire au sol contre le Hezbollah, et enjoint les Libanais à ne pas se rendre dans le sud de leur pays "à bord de véhicules" pour leur "propre sécurité". "De violents combats ont lieu dans le sud du Liban", écrit Avichai Adraee, porte-parole de l'armée israélienne, dans un message publié en arabe sur Telegram. "Pour votre sécurité personnelle, nous vous demandons de ne pas vous déplacer à bord de véhicules du nord vers le sud du Litani", ajoute-t-il en référence à un fleuve libanais, en accusant le Hezbollah de se servir des civils comme de "boucliers humains".

08h57 Le Hezbollah dit avoir visé des soldats israéliens Le Hezbollah a affirmé ce mardi avoir visé des troupes israéliennes dans le nord d'Israël, après l'annonce dans la nuit du début d'opérations terrestres "limitées" dans le sud du Liban par l'armée israélienne. Le mouvement pro-iranien a déclaré avoir visé "un mouvement de soldats ennemis à Metula avec des tirs d'artillerie", puis tiré des roquettes sur "un rassemblement" de troupes israéliennes dans la même zone, située dans le nord d'Israël à la frontière avec le Liban.



08h17 Les États-Unis mettent en garde l'Iran contre de potentielles représailles Les États-Unis ont mis en garde l'Iran ce mardi contre de potentielles représailles face à Israël, à la suite du lancement d'une offensive terrestre israélienne contre le Hezbollah au Liban. Le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, a averti sur la plate-forme X que l'Iran devrait faire face à "de graves conséquences" si le pays décidait de lancer une opération militaire directe à l'encontre de l'État hébreu.



08h12 Israël fait état de tirs des projectiles en provenance du Liban L'armée israélienne a fait état ce mardi matin de tirs de projectiles en provenance du Liban sur le nord d'Israël, après avoir annoncé dans la nuit le début de "raids terrestres limités" contre le mouvement islamiste Hezbollah au Liban. Après le déclenchement de sirènes d'alerte à Metula et Avivim en début de matinée, "plusieurs projectiles ont été identifiés en provenance du Liban" dans chacune de ces deux zones, indique un communiqué militaire selon lequel certains projectiles ont été "interceptés" et que d'autres étaient "tombés", notamment, dans des zones non habitées.

07h11 Frappes aériennes en Syrie attribuées à Israël Un média d'Etat syrien, citant une source militaire, a affirmé que des frappes israéliennes avaient tué trois civils et en avaient blessé neuf autres à Damas tôt ce mardi. "L'ennemi israélien a lancé une agression aérienne avec des avions de guerre et des drones depuis le Golan syrien occupé, visant plusieurs lieux de Damas", a déclaré l'agence de presse officielle Sana, ajoutant que "trois civils ont été tués et neuf autres blessés".



05h26 Les USA d'accord avec Israël sur la nécessité de démanteler les infrastructures d'attaque Le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, a dit ce mardi être convaincu, comme Israël, de la "nécessité de démanteler les infrastructures d'attaque" du Hezbollah, après le lancement de "raids terrestres localisés" israéliens dans le sud du Liban.