"Mes enfants avaient peur pour moi": notre correspondante en Israël décrit la situation sur place lors des tirs de l'Iran

Depuis Tel-Aviv en Israël, notre correspondante Bethsabée Salem évoque les événements de la soirée et des missiles tirés par l'Iran. "Ca fait plus d'une demi-heure qu'on est littéralement sous les missiles à Tel Aviv", dit-elle. "Les sirènes se suivent les unes après les autres. Énormément d'explosions, parfois extrêmement fortes. Je me trouve actuellement devant un abri public parce qu'à Tel Aviv, très peu de gens disposent d'abris dans leurs immeubles."

Une attaque terroriste a également eu lieu à Tel-Aviv juste avant les tirs de l'Iran. "C'est dans le tramway", dit-elle. "Il y a au moins quatre morts selon les informations dont je dispose."