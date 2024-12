Des panneaux publicitaires sur des feux de signalisation: est-ce bien légal ?

Les panneaux publicitaires font partie de notre quotidien. On les retrouve un peu partout dans l’espace public. Mais tout n’est pas permis. Luc nous a contactés, car, dans sa commune, il constate régulièrement des publicités placées sur des feux de signalisation. Est-ce autorisé ?

La réponse est non. C’est interdit. Les panneaux publicitaires ne peuvent pas être installés sur des feux de signalisation, ni sur des panneaux routiers, dans les ronds-points ou aux carrefours dangereux, car cela pourrait nuire à la sécurité routière.

Ces panneaux ne peuvent pas non plus être placés sur des lieux de culte, dans les zones forestières, les espaces verts ou sur des bâtiments classés. En réalité, pour installer une publicité dans l'espace public, une autorisation de la commune est nécessaire, et les règles sont assez strictes.

La majorité de ces publicités est d'ailleurs installée sur des supports mis en place par la commune dans le cadre de concessions, comme les panneaux dans les abribus. Chaque commune peut aussi choisir de durcir les règles concernant la publicité, notamment pour préserver l'esthétique de la ville.