Frédéric contraint de payer 500 $ à Air France pour une raison qu'il juge incompréhensible: "La plupart des gens ne sont pas au courant de l’existence de ce genre de pratique"

Pris au dépourvu, Frédéric se sent piégé. "Nos bagages étaient déjà partis sur le tapis roulant. Si nous ne payions pas, nous risquions de perdre nos billets. C'était frustrant."

Les billets doivent être utilisés dans l'ordre séquentiel.

Après avoir déposé une plainte auprès du service client d'Air France, Frédéric reçoit une réponse indiquant que des frais "Out of Sequence" s'appliquent lorsque l'ordre des segments de voyage n'est pas respecté, conformément aux politiques de la compagnie. Ils l'invitent à consulter les conditions générales de transport sur leur site internet.

Ces conditions stipulent en effet qu'un supplément tarifaire forfaitaire est prévu pour toute utilisation non conforme des "coupons de vol", notamment si le passager n'utilise pas le premier coupon ou ne respecte pas l'ordre des vols. Ce supplément s'élève à 500 € pour les vols intercontinentaux en classe Economy et Premium.

Le porte-parole d'Air France que nous avons contacté précise : "C'est bien mis dans le parcours d'achat du client que les billets doivent être utilisés dans l'ordre séquentiel. Je peux comprendre que peu de gens lisent, même s'ils s'engagent à les avoir lus. Mais encore une fois, quand vous l'achetez sur le site, vous avez le bouton conditions tarifaires. C'est écrit."

Testachats et le BEUC dénoncent un manque de transparence

L'association de défense des consommateurs Testachats est familière avec ce type de problème, connu sous le nom de clause "no-show". "Elles entraînent des coûts supplémentaires pour des consommateurs qui ne cherchent absolument pas à contourner les prix des compagnies aériennes", dénonce l'organisation.

La clause de no-show d'Air France a été jugée illégale en 2019 par le tribunal de l'entreprise de Bruxelles. Bien que la compagnie ait modifié la clause depuis, toutes les recommandations n'ont pas été suivies, estime Testachats. "La clause serait beaucoup plus transparente si, en langage simple, avec des exemples concrets et clairs, elle expliquait dans quelles circonstances le supplément doit être payé et pourquoi. De plus, ces informations devraient être communiquées de manière plus visible au consommateur, plutôt que via un menu déroulant au moment de la réservation", détaille l'association.



En outre, le tribunal avait énoncé que les pénalités étaient trop élevées, allant de 125 euros à 3.000 euros pour les vols long-courrier.



Le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) lutte également contre les clauses "no show" des compagnies aériennes. Il réclame leur interdiction stricte dans la révision du Règlement 261/2004 qui établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. Le BEUC dénonce notamment l’opacité de ces clauses, les pénalités disproportionnées et le fait que les compagnies peuvent revendre les billets annulés. "Les consommateurs, dans la majorité des cas, ne manquent pas intentionnellement les vols, mais le subissent (retard à l’aéroport) et doivent donc repayer un vol souvent plus cher, car dernière minute", remarque encore Steven Berger, responsable juridique en charge des droits des consommateurs au BEUC.

Si j’avais eu toutes les données en main au départ, je n’aurais sans doute pas réservé un autre vol aller pour la fille.

"La plupart des gens ne sont pas au courant de l’existence de ce genre de pratique. Si j’avais eu toutes les données en main au départ, je n’aurais sans doute pas réservé un autre vol aller pour la fille", conclut Frédéric. Et le père de famille ne se fait pas d'illusions quant à ses chances de récupérer les 500 $ qu'Air France lui a demandés en supplément : "Juridiquement, je sais que je vais perdre mon temps".