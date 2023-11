5€ de supplément à la clinique de Gosselies car elle paie en liquide: Annick est "sûre que c’est illégal", et elle a probablement raison

C’est à la clinique Notre-Dame de Gosselies que la mésaventure d’Annick commence : "J’ai mes habitudes dans cette clinique, et ça s’est toujours bien passé." Et c’est justement pour ça que ce qui suit est d’autant plus étonnant : "Je me suis rendue au guichet de paiement pour régler la consultation de ma fille, qui s’élevait à 12 euros. C’est là que je me suis rendu compte que je n’avais pas ma carte de banque. Je me suis rappelée que j’avais un billet de 20€ qui trainait et je l’ai donc tendu à la dame du guichet."

L’histoire aurait pu s’arrêter là. Mais c’est une mauvaise surprise qui attend la maman: "J’entends alors la dame me rappeler le montant de la consultation. Mais je me rends compte qu’elle venait de dire 17 euros. Alors que 30 secondes plus tôt, il était question de 12€."