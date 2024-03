Barack Obama, Nicolas Sarkozy, François Hollande: que deviennent les anciens présidents après leur mandat?

Partager:

Barack Obama, l'ancien président des États-Unis, sera en Belgique ce week-end. Il participe, ce dimanche, à une conférence à Anvers pendant laquelle parlera notamment des défis auxquels nous sommes confrontés et sa vision de l'avenir. C'est à cette occasion que l'on s'est demandé ce que devenaient les présidents après avoir quitté leur fonction.

Quelle vie après la Maison Blanche ou après l'Elysée ? Après un certain nombre de mandat, les hommes politiques ne peuvent plus se représenter, particulièrement pour la fonction de président. Aux USA, par exemple, les présidents ne peuvent faire plus deux mandats. En France, depuis 2008, le président peut cumuler deux mandats, puis doit faire une "pause présidentielle". Après celle-ci, il peut se présenter à nouveau.

Pour ceux qui ne sont plus présidents, il faut parfois savoir se réinventer après avoir occupé le plus haut poste de l'Etat. Et c'est d'autant plus difficile quand on est un jeune "ancien président" comme Valéry Giscard d’Estaing. Il avait 55 ans quand il a quitté le pouvoir. Comme d'autres, il a voulu persévérer en politique et se représenter à d'autres niveaux de pouvoirs. D'autres ne veulent pas briguer de nouveaux mandats mais ne veulent pas, non plus se faire oublier. François Hollande, par exemple, donne des conférences, tout comme omme Barack Obama.

Ils gardent, finalement, une influence, même s'ils n'ont plus de statut politique officiel. Une influence, et des contacts, des bonnes relations.

Cala a permis à certains, comme autrefois à Jacques Chirac, de mobiliser de l'aide pour des causes, ou bien de créer une Fondation. Que gagnent-ils? Les anciens présidents français ont droit à une pension, une retraite. On parle d'environ 6000 euros bruts mensuels ainsi que de nombreux autres avantages. Par exemple, les cinq années après la fin de son mandat, le président de la République a encore sept collaborateurs et deux agents de protection. Au-délà, il compte trois collaborateurs et un policier.