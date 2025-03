"C’est clairement du racket": Stéphanie paye son stationnement à Bruxelles… et reçoit une amende, elle n'est pas la seule

Vous êtes plusieurs à nous avoir contactés via le bouton orange Alertez-nous. Vos situations ne sont pas toutes identiques, pourtant le résultat est le même : vous recevez une amende alors que vous avez payé votre parking. Existe-t-il un dysfonctionnement au sein des véhicules scanneurs ?

Pourtant, quelques jours plus tard, Tarik reçoit une amende dans sa boite aux lettres : "J’ai reçu un PV de 35 euros alors que j’avais payé 1,80 euro à l’horodateur. C’est de l’abus de confiance, je ne paierai pas", soutient le jeune homme.

Des photos du véhicule concerné et de sa situation au moment précis de la redevance peuvent être consultées sur demande. Si vous rencontrez un problème avec le paiement, il suffit de fournir une preuve lors de votre réclamation : "Une capture d’écran du paiement peut faire office de preuve. Cela vaut également pour un paiement par carte", complète le porte-parole.

Néanmoins, il vous est conseillé de payer directement votre amende et ensuite de faire une réclamation afin d’éviter les frais supplémentaires : "Dans le cas où l’analyse du cas conclurait que la redevance est bien due, il est préférable de payer directement pour éviter les frais supplémentaires", explique Pierre Vassart. Il ajoute : "Dans le cas contraire, la somme est bien évidemment remboursée."

Si vous estimez que vous avez reçu une amende erronée, la première chose à faire est de remplir le formulaire de réclamation sur le site de Parking Brussels : "En cas de difficulté à utiliser un ordinateur ou un smartphone, nos cinq antennes et nos permanences peuvent vous prêter assistance", précise Pierre Vassart, porte-parole.

Autre situation, même résultat

En octobre dernier, Stéphanie se gare dans les rues d’Ixelles. Elle décide de payer son stationnement via une application. Celui-ci débute à 14 h sur l’application : "Je me suis fait contrôler à 13 h 59 donc j’ai reçu une amende", explique Stéphanie. Elle continue : "J’ai fait opposition, mais quelques jours plus tard, j’ai reçu un rappel de paiement". Stéphanie est en colère : "C’est clairement du racket pour moi."

Une situation qui étonne le porte-parole : "Le délai entre le paiement et la prise en compte dans le système est immédiat, mais nous accordons tout de même une tolérance d’une dizaine de minutes", explique-t-il. Il arrive tout de même que certaines erreurs se produisent : "C’est rare, mais cela arrive malheureusement. Il peut s’agir d’une erreur de lecture de plaque ou encore d’une interruption temporaire de connexion."

Cependant, pour le porte-parole, les applications restent un moyen efficace pour payer son stationnement : "Elles sont très fiables, sauf dans de très rares cas comme lors de déconnexion momentanée, mais elles présentent l’avantage de payer uniquement son temps de stationnement", conclut-il.