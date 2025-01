"C'est insoutenable": la transformation du complexe sportif Sportcity suscite l'inquiétude des riverains à Woluwe-Saint-Pierre

Le projet annonce le remplacement d’un terrain de basket, d’un terrain de football, d’une zone de lancer du poids ainsi que d’une piste d’athlétisme périphérique et prévoit un nouveau terrain de football, un terrain de hockey, trois couloirs de course et un parcours périphérique d’entraînement à la course à pied.

"Nous sommes contre ce projet pour diverses raisons. Nous dénonçons la suppression de la multidisciplinarité", réagit un membre du comité de riverains, qui a contacté notre rédaction via le bouton orange Alertez-nous. "On détruit la piste d’athlétisme actuelle, et le terrain de basket. On détruit la piste du saut en longueur et du lancer de poids, juste pour construire un nouveau terrain de foot et un nouveau terrain de hockey. Une espèce de couloir de jogging est également prévu tout autour de ces deux nouveaux terrains. Avec ce nouveau projet, on fait clairement la promotion du hockey au détriment des autres sports, ce qui est insoutenable".

Le riverain craint également des nuisances de mobilité et de parking accrues la semaine et les week-ends. "Avec ce deuxième terrain de hockey, cela devrait amener beaucoup plus de bruit. Nous, riverains, on le subit déjà. Mais le parking et la circulation devraient aussi être impactés tout autour de Sportcity. On se demande comment tout cela va être canalisé. On craint la surexploitation de l’espace".

En janvier, les riverains ont lancé une pétition, qui a récolté plus de 1.000 signatures.

"Le bourgmestre, qui a voulu faire la réflexion autour de ce nouveau projet, a dit que ça serait fait en accord avec les riverains. Mais ce n’est pas le cas. Les riverains n’ont pas été entendus. On partage nos problèmes, mais aucune solution n’a été envisagée. C’est pour ça qu’on a lancé la pétition lors de la dernière enquête publique. On n’est pas contre la rénovation de Sportciy, mais contre le fait qu’on va détruire d’autres sports. On aimerait aussi que notre quartier reste calme. Ce qui fait la renommée de Woluwe-Saint-Pierre".