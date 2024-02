Frédéric a failli "être écrasé" par un automobiliste qui le poursuivait: les violences extrêmes sur les routes ont presque triplé en cinq ans

Frédéric nous a donné rendez-vous dans une rue parallèle au Boulevard général Jacques, à proximité des casernes de police, pour nous raconter sa mésaventure. Le 15 décembre, il rentrait chez lui sur son vélo. "Je circulais dans cette rue étroite tout en maintenant une distance de sécurité par rapport aux voitures stationnées et en contournant une plaque d’égout, quand un individu qui roulait en Porsche m’a klaxonné avant de me dépasser brutalement sans distance de sécurité", se remémore-t-il.

Comme tous les jours, Frédéric se déplaçait sur son vélo dans les rues de Bruxelles, quand il a été victime de comportements violents. Cet indépendant est un adepte de ce mode de déplacement qui lui permet d'éviter les nombreux embouteillages de notre capitale. Et si d'habitude ses trajets se passent sans accrocs majeurs, une mauvaise rencontre l'a profondément marqué. C’est pourquoi il a voulu témoigner via le bouton orange Alertez-nous.

Le conducteur va alors coincer Frédéric et sortir de son véhicule pour en découdre. "Il est sorti de sa voiture en m'insultant et en me menaçant". "Voulant éviter la bagarre et la confrontation, j’ai voulu poursuivre ma route, mais il m’a coincé contre le bord. Il m’a ensuite poursuivi et tenté de m’écraser sur l’avenue des casernes".

Dans ce moment de chaos, un policier en civil assiste à la scène et se porte au secours de notre témoin. "Il est descendu de son véhicule pour tenter de calmer l’individu, mais sans succès". Arrive alors, un combi de policiers. "Je leur ai fait des grands signes et ils sont arrivés tout de suite pour calmer la situation. Les policiers m’ont ensuite permis de porter plainte. Ce qui a été fait", conclut Frédéric.

Pour appuyer sa plainte, le cycliste a pu compter sur un précieux appui : les images de sa caméra incrustée à son casque.