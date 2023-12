Gaëlle, une mère en colère contre les TEC de Charleroi: "Systématiquement, le bus est plein"

Pour l'habitante de Fleurus, maman de trois enfants, la goutte de trop est arrivée lors de cette année scolaire. "Ma fille, la plus jeune, a un abonnement de bus et elle part d’Heppignies pour aller à l’Athénée Royale de Fleurus. Ce bus part de Ransart et systématiquement le bus est plein. Cette année scolaire-ci, j’ai été la conduire plusieurs fois à l’école", assure-t-elle.

"Problème récurent aux TEC, alors que mes enfants possèdent un abonnement annuel sur la ligne 67, ils se retrouvent parfois seuls sur la place d’Heppignies car le bus est... plein. On demande aux gens d’utiliser les transports en commun, mais leur service est insuffisant. Depuis 4 ans, rien ne change. Il est impensable de laisser des enfants seuls sur une place, sous la pluie et dans le noir… et ne parlons pas des retards à l’école", fustige cette mère de famille de la région de Charleroi.

Un matin, sa fille s'est retrouvée dans une situation plus compliquée. "Elle est restée 30-45 minutes sous la pluie. Il n’y a personne de la famille qui était disponible. De mon côté, j’étais occupée à Gosselies... Le temps que je revienne… Quand vous téléphonez au TEC et que vous contestez, on nous répond qu’ils n’y peuvent rien, qu’il y a des malades… Je suis d’accord mais je paie un abonnement pour que ma fille puisse se rendre à l'école... Pourquoi ne pas prévoir deux bus ?", s'interroge l'infirmière de profession.

Manque de chauffeurs

"On me dit aussi que des bus ne passent pas par manque de chauffeur, mais ce n’est pas mon problème. Je paie l’abonnement 206 euros. Ils laissent des enfants sur le chemin. Il fait noir à cette heure-là. Attendre le suivant, c’est 1h15 plus tard. De 7h30, on passe à 8h45. Mais alors elle loupe ses cours. C’est un problème récurrent. J’ai parfois eu la chance d’être en congé pour pouvoir aller conduire ma fille à l’école..."