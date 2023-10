"J’ai un SUV parce que j'en ai besoin": le coup de gueule de Kevin, papa de trois enfants, contre la nouvelle taxe de mise en circulation wallonne

Kevin critique la nouvelle taxe de mise en circulation adoptée par le parlement wallon il y a deux semaines. Dès 2025, cette taxe va diminuer ou augmenter en fonction de l’impact du véhicule et donc de sa masse, avec un plafond fixé à 9.000 euros. Le Tournaisien, père de trois enfants, estime que cette réforme va pénaliser les familles nombreuses. Propriétaire d’un SUV de taille moyenne Kia Sportage, il indique, via le bouton orange Alertez-nous, que : "ce n’est pas un choix pour me la péter. Mais, parce que j’ai besoin d’un grand véhicule avec un grand coffre pour transporter ma famille et pouvoir partir en voyage".

L’entrée en vigueur de la nouvelle taxe de mise en circulation (TMC) est prévue pour le 1er juillet 2025. Son montant sera compris entre 50 euros et maximum 9.000 euros. Il sera calculé en fonction de l'impact du véhicule sur l'infrastructure, l'environnement ou encore des risques en cas d'accident. Concrètement, la puissance du moteur, les émissions de CO2, le type de carburant et le poids du véhicule seront pris en compte.



Une dégressivité est prévue pour les voitures d’occasion.



Il y a aussi une réduction de 100 euros pour les familles nombreuses, c’est-à-dire les ménages comprenant au moins trois enfants à charge, étant entendu qu’elles ont souvent besoin d’un véhicule plus spacieux, comme la famille de Kevin. Qui considère tout de même que cette remise n’est pas suffisante...



Interrogé, le cabinet du ministre wallon de la Mobilité et du Climat, Philippe Henry, souligne qu’il n’était pas possible d’augmenter le montant de la réduction, "la réforme devant être budgétairement neutre" et précise que le poids maximum des véhicules pouvant bénéficier de la remise a été augmenté de 2.500 à 2.750 kg, conformément à la demande de la Ligue des familles.

Quelques exemples de nouveaux montants

A titre d’exemples, voici ce que coûte la taxe de mise en circulation d’une Kia Sportage avec l’ancien et le futur système et la réduction famille nombreuse, selon les données collectées par le cabinet du ministre :



Pour une KIA Sportage 5p 1.6 CRDi 48V 6iMT GT Line Diesel, la TMC diminuerait légèrement de 495 euros à 474,8 euros.