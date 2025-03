"La grève est pourtant finie": Valérie peut-elle être dédommagée par bpost pour son colis perdu?

Il y a quelques semaines, les travailleurs de bpost étaient en grève. Résultat : de nombreux colis tardent encore à arriver à leur destination, et certains n'y arrivent jamais. C'est le cas de Valérie, qui avait envoyé un recommandé avec accusé de réception. "Cela fait une semaine que la grève est terminée, et comme beaucoup d'autres personnes, nous attendons toujours nos colis. L'application de bpost, qui indique la livraison au point poste à une date précise, reporte sans cesse la livraison au lendemain, et ainsi de suite", nous raconte-t-elle via le bouton orange "Alertez-nous".

Agacée, Valérie se demande quand tout cela sera rétabli. "Que se passera-t-il si le colis est perdu ? Les colis sont payés, et parfois des sommes importantes circulent dans un centre de tri dont on ignore la localisation... Il n'y a aucune trace sur l'application", souligne-t-elle.