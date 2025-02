Nadine n'a jamais vu une telle situation dans son point relais, après la grève bpost: "Il y a trop à gérer"

Voilà 15 jours que Mathieu attend de pouvoir déposer ses colis et d'en récupérer d'autres. "C'est long, mais ce n'est pas très essentiel non plus. C'est pas très grave. Pour d'autres personnes, ça peut être plus important, mais pour moi, c'est des vêtements et des choses comme ça. Ce n'est pas très grave", relativise-t-il.

Comme lui, plus de 200 personnes ont franchi la porte de cette librairie du Brabant wallon ce matin. C'est deux fois plus de clients que d'habitude et au moins autant de colis à stocker. "Comme vous voyez, on a un petit peu débordé. Ils vont encore venir livrer cet après-midi. On a de la chance que les clients viennent le chercher assez vite", nous explique Nadine.