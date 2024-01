"La mafia des chauffagistes": Michel dénonce les prix demandés en cas de panne de chaudière

La chaudière Viessmann de Michel n'a que trois ans. Pourtant, au début du mois de décembre, celle-ci est tombée en panne alors que le mercure affichait des températures négatives. Il a donc fallu faire vite pour trouver une solution. "Un premier chauffagiste est venu et m'a demandé 270 euros pour sa visite et il voulait me faire commander une nouvelle pièce à 900 euros", explique Michel.

Du côté de Viessmann, le fabricant, on tient à préciser que, contrairement à ce qu'on pourrait parfois croire, il n'existe aucun réparateur agréé par la marque. "On a de nombreux installateurs, mais ils ne sont pas agréés. Ils sont indépendants, ce sont eux qui fixent les prix. Il nous est interdit de communiquer des tarifs".

Un autre chauffagiste, bruxellois, nous donne son ressenti et sa solution. "C'est un peu exagéré, mais j'ai déjà entendu des prix bien plus excessifs. Chez moi, cela coûte entre 120 et 150 euros hors TVA. Personnellement, j'annonce toujours le prix à l'avance, comme ça le client est au courant et libre d'accepter ou de refuser".

Dans le cas présent, l'intervention s'est déroulée en semaine et dans des heures "classiques", mais précisons que les prix peuvent varier en fonction du jour et de l'heure de la réparation.