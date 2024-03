Laurence "scandalisée" par le délai de remboursement des soins logopédiques: "J'ai toujours la même réponse"

"Les séances de logopédie ont commencé au mois d'octobre. Mon fils va chez la logopède trois fois par mois, et le tarif est de 80 euros par séance (depuis janvier, avant, c'était 70 euros) non remboursés à l'heure actuelle. Je vous laisse faire le calcul...", souligne Laurence, la maman d'un enfant de 5 ans, qui a contacté notre rédaction via le bouton orange Alertez-nous. "La logopède me dit que cela arrive souvent que les dossiers soient refusés pour des détails insignifiants, pour éviter de rembourser. Je suis certaine que de nombreux parents se retrouvent dans la même situation. Mon fils n'a pas de pathologie spécifique, mais a besoin d'une aide pour développer le langage oral."

Laurence se dit "scandalisée" par la "lenteur" et "le manque de soutien" de sa mutualité pour le remboursement des séances de logopédie dont son fils a besoin depuis quelques mois. Pourquoi le traitement d'un dossier peut-il prendre un "certain temps"? Explications avec l’Union professionnelle des logopèdes (UPLF) et notamment la mutualité socialiste Solidaris.

"C’est une procédure assez longue, car il faut d’abord une prescription d’un médecin. Ce dernier donne accès à un bilan logopédique. Ce bilan, une fois validé par un logopède, doit alors passer par le médecin-conseil de la mutualité. Cela peut donner un certain retard dans la prise en charge du remboursement. Ce sont des retards qui n’excèdent en principe pas quelques semaines. Une fois que la procédure est lancée et que le bilan logopédique est passé ici à la mutualité, chez le médecin-conseil, les choses vont très vite", assure François Perl.

Et d'ajouter : "Le problème est qu’on est obligé d’appliquer une loi, qui impose un avis du médecin-conseil sur le bilan réalisé par le logopède. Il peut toujours y avoir des problèmes de dossiers individuels. Il y a 10.000 demandes par jour dans une mutuelle comme Solidaris. Le risque zéro de retard de prise en charge n’existe pas, mais ce n’est pas un problème structurel."

François Perl conclut en indiquant que de manière générale, très peu de dossiers sont refusés. "Cela suit un parcours assez fluide. Il y a un double avis médical, donc il faut des erreurs manifestes ou un dossier très mal analysé pour qu’il y ait un refus. Le taux de refus est en théorie très faible. À terme, on pourrait supprimer cette obligation de contrôle par la mutualité. La loi existe et on ne peut pas la supprimer. Cette procédure assez lourde peut donner l’impression d’un certain retard. Je pense aussi qu’il faut une réflexion sur la surcharge administrative. On peut faire plus confiance au secteur. Le problème est qu’il y a eu des abus par le passé. C’est toujours le problème entre contrôle et liberté des prestataires."

Il y aura une importante simplification administrative

De son côté, Nathalie Saczuk, logopède indépendante et présidente de l’Union professionnelle des logopèdes francophones (UPLF), affirme également que la validation de certains dossiers à la mutuelle pose problème.



"Malheureusement, le terrain nous retourne souvent ce problème de lenteur d’accord et de demandes de complètement d’information pas toujours justifiée. On a relevé ces informations et on les a communiquées aux différentes mutuelles avec lesquelles on collabore en commission de convention. Cela a été entendu et donc ils vont essayer d’améliorer la situation", déclare-t-elle.

"Cela peut être pour diverses raisons. On est encore tributaire de la poste pour envoyer nos documents donc forcément cela prend un peu plus de temps. Parfois, nos dossiers ne sont pas complets à la suite d’une erreur, d’un oubli. Cela entraîne encore du temps supplémentaire. Et parfois, le dossier est refusé, car il ne répond pas aux conditions que l’Inami nous impose."

Le délai de remboursement des soins logopédiques n'est pas "embêtant" que pour les parents, souligne Nathalie Saczuk. "Parfois, il y a des logopèdes qui savent que leur dossier va passer, car ce sont des cas évidents. Ils commencent et pendant ce temps-là, ils ne seront pas payés. Soit on attend et ces personnes restent avec leurs difficultés, soit on démarre et le logopède ne se fait pas payer ou c’est le parent qui attend le remboursement. C’est embêtant pour tout le monde. Cela revient régulièrement."

L’Union professionnelle des logopèdes francophones annonce par ailleurs des changements importants cette année pour le traitement de ces dossiers. "Il y aura une importante simplification administrative. J’espère que ça va faciliter les choses, autant pour nous, que pour nos mutuelles. On va avoir des formulaires standardisés avec uniquement les informations que les mutuelles ont besoin pour traiter le dossier. Il n’y aura plus ce souci de dire qu’il manque telle ou telle information. Il y aura des cases à cocher et des petits tableaux à remplir. Ces documents seront plus simples à lire pour les organismes desmutuelles, qui auront à traiter ces dossiers", conclut Nathalie Saczuk.