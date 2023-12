Le chien de Marianne aboie et dérange ses voisins, la commune de La Louvière intervient: "J'ai été forcée de l'abandonner"

Ceci étant, Gizmo, le chien, n'a pas pu sortir durant les premiers mois dans sa nouvelle maison. Isolé du reste du monde, le chien est resté craintif en grandissant et à aboyer pour un rien. Des aboiements qui vont agacer les voisins de sa maison mitoyenne de son petit village dans la commune de La Louvière. "Après plusieurs plaintes de mes voisins respectifs, j'ai reçu au mois de septembre un recommandé pour tapage nocturne, celui-ci datait du 21 juillet à 22h40, j'étais absente ce jour-là et la police a constaté les aboiements du chien", raconte Marianne.

"Je me suis présentée à la commune de la Louvière pour une médiation le 9 octobre. Résultat, ils m'ont donné un délai d'un mois pour me séparer de mon chien", ajoute la mère de famille. La nouvelle est tranchante et lui fend le cœur. Elle se met alors en quête d'un nouveau foyer pour son Gizmo. Les recherches s'enchaînent, mais n'aboutissent pas. Marianne ira même jusqu'à contacter la SPA de la commune, qui n'avait pas de place, nous dit-elle.

Si comme Marianne, vous possédez un chien qui aboie beaucoup, c'est qu'il y a peut-être une bonne raison derrière ce comportement. Gwendoline Matoug est comportementaliste et éducatrice canine, contactée par la rédaction, elle donne de précieux conseils pour les propriétaires.

"Si votre chien aboie, il ne faut surtout pas crier dessus et encore moins le frapper. On peut oublier également tout ce qui est colliers électriques ou à la citronnelle". Pour la comportementaliste, il faut prendre le problème à sa source. Les chiens ont cinq besoins de base qui doivent être comblés : être assez promenés, avoir assez de jeux, avoir de quoi mastiquer, lécher et renifler. "Si un chien n'est pas comblé, il va avoir des troubles difficiles à gérer."

Tous ces besoins ne nécessitent pas d'acheter mille et une choses à votre compagnon touffu. Pour le reniflage, sortir le chien et le confronter à des odeurs différentes (des personnes, des feuilles, des plumes, d'autres animaux... Autant de choses que l'on peut trouver en le promenant, une autre activité de base) peut suffire. Mais attention à ne pas tomber dans un piège : les chiens n'aiment pas tous passer beaucoup de temps dans le jardin. "Les gens ont tendance à penser que mettre le chien dans le jardin peut suffire, mais ce n'est pas le cas", précise Gwendoline Matoug. "Certains chiens ne se sentent pas forcément à l’aise dans le jardin. S’ils sont laissés seuls dans le jardin toute la journée, ils peuvent prendre peur, surtout s’ils n’ont pas de lieu pour se réfugier (comme une niche, ndlr)."

Prendre en compte la nature de l'animal

Autre conseil que donne la spécialiste, ne pas vouloir en faire trop non plus avec son chien, surtout quand il est petit. "Il ne faut pas oublier que les jeunes chiens peuvent saturer. Il est important de les faire sociabiliser, mais à petite dose. Si le chien est surstimulé, ça ne lui rendra pas service". De plus, bien que l'éducation reçue aura une forte influence sur le chien, il faut aussi prendre en compte sa nature. Un peu comme les enfants qui sont naturellement plus turbulents ou craintifs que les autres.

Mais que cela ne vous décourage pas à adopter un chien en refuge qui aurait déjà eu un propriétaire avant, "les animaux peuvent changer en changeant de propriétaire s'il y a eu des manquements", assure encore Gwendoline Matong.