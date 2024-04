Mathis, 10 ans, est atteint d'une maladie rare dont le traitement n'est pas remboursé: "Sans ce médicament, sa santé se dégrade"

Partager:

À chaque repas, Mathis, 10 ans, doit être prudent, car, à tout moment, il pourrait développer une réaction allergique sévère. "Par exemple, si je mange un muffin maintenant et encore un demain, je vais faire une réaction. Je ne me sens pas bien, j'ai du mal à respirer, et je me demande si je suis encore en vie." Sa maladie est rare et peu connue : l’alpha tryptasémie héréditaire. Mathis souffre aussi d'une pathologie immunologique qui provoque des problèmes cardiovasculaires gastro-intestinaux neurologiques, respiratoires et dermathologiques. "Il peut réagir à la nourriture, aux émotions, au chaud, au froid, aux odeurs... C'est une multitude de choses. Ses cellules sont chatouilleuses. Elles sont susceptibles de réagir sans raison apparente", explique sa maman.

Une source d'inquiétude pour Audrey, sa maman. "Je vais le conduire à l'école le matin, et je me dis 'Vais-je le revoir ou pas?'. S'il a une réaction, vont-ils avoir les bons réflexes?" Mais depuis quelques mois, les réactions allergiques de Mathis sont moins fréquentes grâce à un médicament venu de l'étranger, le Pentatop. Coût total : 250 euros par mois, non remboursés par la mutuelle, car la maladie de Mathis n'est pas reconnue. "S'il n'a pas ce médicament, sa santé se dégrade. Il peut faire des réactions graves. On se sent abandonnés. On n'est vraiment rien", regrette Audrey.

Alors sa famille se mobilise et lance un appel aux dons aux habitants du quartier. "Les tests qu'on fait à Mathis, les prises de sang, certains médicaments ne sont pas remboursés non plus et ça devient lourd financièrement. La seule possibilité de s'en sortir est de sensibiliser les gens", ajoute la grand-mère de Mathis. Pour être considérée comme rare, la maladie doit toucher moins de 5 personnes sur 10.000. Il y en aurait plus de 6.000 identifiées. Mais certains traitements ne sont pas remboursés. Pour l'être, plusieurs critères doivent être respectés. "Le processus démarre toujours par le dépôt d'un dossier par une firme pharmaceutique. Ensuite, on peut schématiser le processus avec 4 critères. S'il n'y a pas de valeur thérapeutique, si le remboursement demandé est disproportionné par rapport à cette valeur thérapeutique, s'il y a d'autres alternatives dans l'arsenal thérapeutique et si le budget n'est pas disponible, on va effectivement répondre négativement à la demande de remboursement", dit Mickaël Daubie, porte-parole de l'Inami (Institut national d'assurance maladie-invalidité). > Comment un médicament orphelin devient-il remboursable ? Il faut un remboursement européen