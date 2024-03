Moins de clients et des factures divisées par deux: Marc s'inquiète pour l'avenir de son métier, menacé par l'intelligence artificielle

L'intelligence artificielle commence à intégrer de plus en plus de services dans notre quotidien. Dans la vie professionnelle, aussi, de nouveaux outils font leur apparition et forcent le monde du travail à s'adapter. Certaines professions sont plus touchées par l'arrivée de ces nouvelles technologies et le métier de traducteur semble être en première ligne.

Pour ce père de famille, traduire, c'est bien plus qu'un métier, c'est un art qui "consiste à trouver la juste alchimie entre le destinataire, entre l'émetteur et le récepteur". "Si je dois traduire une brochure commerciale pour des produits électroménagers, je dois tenir compte du public cible et également du produit en question. C'est-à-dire qu’un four industriel ne va pas être traduit exactement de la même manière, avec les mêmes termes qu'un four qui s'adresse à monsieur et madame Tout le monde. Donc, il y aura également un langage spécifique à ce genre de public cible".

Toute cette nuance est donc en danger selon le traducteur de 55 ans. Il a pu le constater directement, ses clients lui demandent de plus en plus non pas de traduire, mais de corriger des textes qui ont été traduits par des systèmes informatiques. "Mes propres clients n'y peuvent rien, ce sont leurs clients qui leur demandent de travailler ainsi. Les conséquences de cela, c'est que ces textes sont déjà traduits, mais ils sont parfois mal traduits".

"Ou si, par exemple, on me demande de traduire un post Instagram, je vais peut-être devoir ressortir le langage 'jeuns', ce que j'ai un peu oublié à mon âge", plaisante-t-il avant de poursuivre son exemple. "Si on me demande de traduire un décret par exemple, il faudra que je devienne un juriste". En bref, "le traducteur est un peu un caméléon qui doit se glisser dans la peau de la personne qui veut vendre un produit ou qui veut passer un message, mais également dans la peau de la personne qui doit acheter ce produit ou recevoir ce message".

Corriger ces textes prend parfois même plus de temps à Marc que s'il avait traduit lui-même, mais ce n'est pas le seul désavantage. "Comme on me donne des textes qui sont déjà traités en partie, on me demande de réduire mes tarifs de moitié ! Pas de 15 ou 20 %, mais de 50 %." En plus de voir le nombre de ses clients fondre, ce Virtonnais voit ses revenus drastiquement diminuer.

Des outils vraiment bien faits

Pour une utilisation basique ou tout du moins pas pointue, les outils de traduction sont "vraiment très bien faits", reconnaît Marc qui ne veut pas être "hypocrite" face à ces nouveaux concurrents. Exemple un test effectué avec lui et le célèbre traducteur en ligne Deepl. Nous avons demandé la traduction d'un texte qu'un de ses clients lui avait envoyé.

Le texte en question parlait d'un domaine spécifique et comportait des abréviations, le logiciel n'a pas su saisir toute la subtilité et a proposé une traduction erronée. "'De vordering van de curators' a été traduite a été traduit par : 'la créance des syndicats', or dans le texte, il ne s'agit pas de syndicat qui s'occupe d'immeuble, mais de curateurs qui s'occupent d'une société. Ça ne veut pas dire la même chose et qui n'est pas dans le même contexte."