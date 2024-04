Pourquoi les cyclistes ne paient-ils aucune taxe alors qu'ils utilisent aussi la voie publique et les infrastructures ?

Manu nous a contactés via le bouton orange "Alertez-nous", avec cette interrogation : pourquoi les cyclistes ne paient pas de taxe de circulation, comme tous les autres automobilistes ? Il ne trouve pas ça normal. Également, pourquoi les vélos n'ont-ils pas de plaques d'immatriculation, qui permettraient d'identifier les cyclistes en infraction ?

Les cyclistes ne sont pas immatriculés et ne doivent pas payer non plus de taxe de circulation, comme les autres automobilistes. Un constat face auquel Manu a de nombreuses interrogations.

À lire aussi Un cycliste wallon sur deux ne se sent pas en sécurité sur les routes

En Wallonie, comme à Bruxelles, une taxe vélo n'est pas à l'ordre du jour. Il n'est pas question, pour l'instant, de faire payer les cyclistes pour qu'ils roulent sur nos routes, comme c'est le cas pour les voitures, motos, camions, etc.