Pourquoi une telle pénurie de profs de néerlandais? Sébastien s’inquiète des lacunes de sa fille de 18 ans

La pénurie de professeurs de néerlandais plonge de nombreuses écoles dans une situation difficile, notamment à Bruxelles. Sébastien, père de quatre enfants, s'inquiète pour l'avenir professionnel de sa fille, dont le niveau de néerlandais lui semble très faible pour une élève de troisième secondaire.

Sébastien considère que l'enseignement de néerlandais dont a bénéficié sa fille aînée au cours des trois dernières années a été largement insuffisant. Il se plaint, via le bouton orange Alertez-nous, que l’Institut Maris Stella, à Laeken, peine à assurer une continuité dans les cours de néerlandais, faute de personnel. Ce qui laisse sa fille, actuellement en troisième secondaire, "sans la moindre base", dit-il, dans cette langue. Une situation qui reflète un problème bien plus vaste : la pénurie d’enseignants de néerlandais. "Ses points étaient assez corrects. Je me disais qu’elle se débrouillait bien et en fait je me suis rendu compte qu’elle n’avait que très peu de connaissances en néerlandais", raconte Sébastien. Ce père de 4 enfants a trouvé l’explication de ces lacunes en constatant que sa fille avait de nombreuses "heures de fourche", de battement entre les cours, dues à l’absence de professeur de néerlandais. "Dans un pays où deux langues principales coexistent, comment est-il possible que cela se produise, alors que la maîtrise des langues est importante pour trouver un emploi ?"

Une pénurie qui touche toutes les écoles de Bruxelles Imane Kenfaoui, directrice de l’Institut Maris Stella, rappelle que la pénurie de professeurs de néerlandais dépasse largement le cadre de son établissement. "La question n'est pas liée à Maris Stella, mais à toutes les écoles de Bruxelles", souligne-t-elle. En effet, la position géographique d’une école comme Maris Stella ne joue pas en sa faveur : "Quand vous êtes excentré au nord-ouest de Bruxelles, c’est un peu compliqué", indique la directrice. "Les enseignants qui sont diplômés en néerlandais peuvent choisir où ils vont travailler. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de faire 100 kilomètres aller-retour pour trouver un boulot", explique Arnaud Michel, Directeur au Département de la communication du SeGEC. Barème, reconnaissance de l’ancienneté : le système éducatif flamand plus attractif que le francophone La pénurie de professeurs qualifiés est d'autant plus accentuée à Bruxelles par des facteurs structurels. La concurrence entre les systèmes éducatifs francophone et flamand joue un rôle important dans la difficulté à recruter des enseignants de néerlandais. "L'enseignement flamand, lui-même en pénurie, a mis depuis plusieurs années en place des mesures qui, semble-t-il, en tous les cas à Bruxelles, commencent à porter leurs fruits", explique une représentante de l’Union des Parents des écoles d'Immersion en Néerlandais.

"D'un point de vue barémique, c'est plus intéressant pour des néerlandophones de travailler dans des écoles néerlandophones", observe Imane Kenfaoui. "On parle quand même d’une différence d’entre 100 et 200 € en fonction de l'ancienneté", indique une représentante de l’Union des Parents des écoles d'Immersion en Néerlandais (UPIN). De plus, en Flandre, la reconnaissance de l'ancienneté est plus avantageuse pour les enseignants issus du secteur privé, ce qui les incite à préférer le système flamand. "Si vous venez du privé et que vous vous lancez dans l'enseignement du côté flamand, la reconnaissance d'ancienneté est actuellement de dix ans et devrait être étendue à quinze ans en 2025", explique l’UPIN. Du côté francophone, dans un tel cas, il n’y a actuellement pas de reconnaissance d’ancienneté. Si vous décidez de vous lancer dans l’enseignement après une longue expérience dans le privé, "vous vous retrouvez à un barème de débutant", poursuit l’UPIN.

