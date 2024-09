Vers la fin des nominations dans les écoles: "Ça va décourager les jeunes enseignants"

Alice Bernard, députée PTB au Parlement wallon et siégeant à la Fédération Wallonie-Bruxelles, se montre sceptique face à cette réforme. Elle estime que cette transition vers des CDI ne répondra pas aux problèmes actuels de la profession enseignante.

Le MR et Les Engagés ont annoncé dans leur déclaration de politique communautaire (DPC) un changement majeur : les futurs enseignants seront engagés sous contrat à durée indéterminée (CDI), marquant la fin progressive du statut de fonctionnaire. Ce projet suscite des réactions, notamment de la part de l'opposition.

"Je ne pense pas que ce soit la solution pour résoudre la désaffection des enseignants pour leur carrière", affirme-t-elle. Selon la députée, beaucoup choisissent cette voie en espérant obtenir un poste stable grâce à la nomination statutaire.

Elle ajoute que la stabilité des enseignants est cruciale pour la qualité de l'éducation : "C'est beaucoup plus intéressant pour les enfants d'avoir des profs stables et statutaires dans leur métier. Si ce n'est pas le cas, cela découragera les jeunes de se lancer dans la carrière et renforcera la pénurie d'enseignants, déjà dramatique en Belgique".

L'école, un coût croissant pour les familles

Alice Bernard pointe également un autre problème : le coût de l'école. "L'école est censée être gratuite, mais chaque année, on constate des frais supplémentaires, comme les voyages scolaires ou l'achat de matériel informatique", dénonce-t-elle. Selon elle, bien que des fonds existent pour aider, notamment les caisses d'école, ils restent insuffisants.