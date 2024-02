Wilson aperçoit "presque toutes les nuits" une forte lumière au-dessus du stade d'Anderlecht: "Quelle pollution lumineuse !"

Partager:

Wilson habite Anderlecht et plus précisément à proximité du stade de l’équipe de football, le RSC Anderlecht. Depuis quelque temps, il est confronté à une drôle de situation. Il a voulu nous en faire part via le bouton orange Alertez-nous.

Depuis le balcon de son appartement, il aperçoit "quelques fois par semaine et toujours en plein milieu de la nuit", une forte lumière qui émane du Lotto Park, le stade d’Anderlecht. "C’est une lumière jaunâtre, assez forte, que l’on aperçoit à plusieurs centaines de mètres de l’endroit d'où elle provient", explique-t-il. "Outre les soucis de consommation, la pollution lumineuse que cela engendre est terrible, car elle intervient la nuit", dénonce-t-il. "Je n’ai pas de vis-à-vis, donc je n’ai pas de rideau. Ce qui fait que régulièrement, entre 1 heure et 3 heures du matin, cette lumière jaune envahit mon appartement".

Quelle est sa provenance ? Mais alors, pourquoi cette forte lumière sort-elle des entrailles du stade d’Anderlecht ? En se replongeant dans des archives, nous constatons que d’autres personnes nous avaient déjà contactés via le bouton orange Alertez-nous en dénonçant ce problème, il y a pratiquement un an et demi, en fin d’année 2022. À lire aussi Le ciel d’Anderlecht illuminé la nuit "par une lumière surpuissante orange": "Comment pouvons-nous accepter une telle consommation d’énergie?" À l’époque, le club nous avait répondu en expliquant qu’il s’agissait "de piliers de lumières qui émanaient de bâches argentées. (...) Sur ces bâches, il y a des lumières qui alimentent le gazon et qui sont projetées vers le haut. Avec le froid et le brouillard, cet effet lumineux s’intensifie".

Seulement, après concertation avec la commune, qui avait également été mise au courant de l’effet de cette lumière sur la qualité de vie des citoyens d’Anderlecht, le club avait décidé "d’éteindre ces lumières de 22 heures à 8 heures du matin". Quelques mois plus tard, le phénomène semble pourtant de retour. "J’ai l’impression que ça revient de plus en plus cet hiver. Ça n’est pas tous les jours, mais je le remarque tout de même assez souvent. Pourtant, je me rappelle bien que le club avait signalé qu’ils allaient arrêter, il y a un petit moment…", déplore Wilson. "Une solution temporaire"