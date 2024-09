Frappes israéliennes au sud du Liban, Tel-Aviv intercepte en retour un missile libanais

Quelques heures plus tôt, une frappe sur la banlieue sud de Beyrouth avait déjà fait au moins six morts et 15 blessés, selon les autorités libanaises. Dans un communiqué sur ce raid, le mouvement chiite libanais Hezbollah a annoncé la mort de l'un de ses commandants, Ibrahim Mohammed Kobeissi, tué par des tirs israéliens.

De l'autre côté de la frontière qui sépare le Liban et Israël, des sirènes d'alerte aérienne ont retenti mercredi matin et un missile libanais a été intercepté, a indiqué pour sa part l'armée israélienne. "À la suite des sirènes qui ont retenti dans les régions de Tel-Aviv et de Netanya, un missile sol-sol a été identifié en provenance du Liban et a été intercepté par la défense aérienne", a déclaré un porte-parole militaire.

Lundi, d'intenses frappes israéliennes avaient visé le sud et l'est du Liban, faisant au moins 558 morts, d'après les autorités libanaises, le plus lourd bilan en une journée depuis la fin de la guerre civile au Liban (1975-1990).

Face à cette escalade, une réunion du Conseil de sécurité de l'Onu doit se tenir en urgence mercredi pour discuter de la situation.