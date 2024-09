Intempéries: nettoyage et évaluation des dégâts dans la Vallée d'Aspe

Dans les petits villages de Cette-Eygun et d'Urdos, fortement touchés par la crue du gave d'Aspe, des habitants nettoyaient à grandes eaux, faisaient le tri des affaires à jeter ou lavaient pour d'autres des meubles et de la vaisselle, a constaté dimanche un photographe de l'AFP.

Des "analyses vont être faites dans les prochains jours pour évaluer la durée des réparations", qui pourraient durer "six mois minimum", et leur montant, selon la préfecture.

A Etsaut, la place du village et les rez-de-chaussées étaient toujours obstrués sous 1 mètre 50 de galets et de roches et deux voitures étaient encore ensevelies.

"On a vécu une catastrophe apocalyptique, avec 200 à 230 mm de pluie tombés en une nuit. De mémoire d'anciens, on a jamais vu de telles inondations", a déclaré à l'AFP Ophélie Escot, maire de Cette-Eygun.

"Une quinzaine de maisons en bord de Nationale ont été touchées et les habitants ont tout perdu, leurs biens, leurs voitures. La population est sous le choc et on a besoin d'un soutien humain et financier", assure l'édile qui a réclamé "une prise en charge psychologique pour gérer le contrecoup".