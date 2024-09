Météo: quatre départements en vigilance orange pluie-inondation

Philippe LOPEZ

La Corrèze a été placée en vigilance orange pluie-inondation, a indiqué Météo-France dans son dernier bulletin, qui maintient trois départements du centre-est, l'Ain, le Jura et la Haute-Savoie, déjà concernés par cette vigilance, pour la journée de jeudi.

Sur le département de la Corrèze, "on attend ce jeudi des cumuls entre 50 et 60 mm de pluie sur une très large partie du département et pouvant atteindre localement 60 à 80 mm sur la Haute-Corrèze", indique le service météorologie.