Obama bat le rappel pour Harris

L'équipe de campagne de la candidate démocrate a attendu le sprint final pour lâcher sur la piste cet orateur percutant, tantôt lyrique tantôt gouailleur, dans l'espoir de prendre enfin une longueur d'avance sur l'ancien président et candidat républicain Donald Trump.

Donald Trump, qui réside dans cet Etat du sud-est, a lui diffusé un message vidéo dans lequel il dit "prier" pour les habitants touchés et promet que la Floride sortira "plus forte".

Le milliardaire, qui était en Pennsylvanie mercredi, sera jeudi dans un autre Etat clé: le Michigan (région des Grands lacs). Plus particulièrement à Detroit, capitale de l'industrie automobile.

Le candidat républicain, qui a beaucoup critiqué la réponse de l'administration Biden à une autre catastrophe naturelle, le récent ouragan Hélène, y compris en relayant de fausses informations, ajoute: "Espérons que le 20 janvier (ndlr: date de l'investiture du prochain ou de la prochaine locataire de la Maison Blanche) vous aurez quelqu'un qui vous aidera vraiment".

- "Yes she can" -

Barack Obama "considère que le moment est venu pour tout le monde de retrousser ses manches et c'est pourquoi il fera tout son possible pour aider à faire élire la vice-présidente Kamala Harris, (son colistier Tim) Walz et les démocrates" qui se présentent aux élections législatives organisées en même temps que la présidentielle du 5 novembre, selon un communiqué de son équipe.

Après son apparition à Pittsburgh, le premier président noir des Etats-Unis va également s'engager dans l'effort de collecte de fonds, enregistrer des publicités télévisées et téléphoniques, et voyager dans les six autres "swing states", les Etats pivots où se jouera l'élection présidentielle, un scrutin au suffrage indirect.