Quarante perquisitions dans plusieurs pays européens: 60 kg de drogue saisis

Les enquêteurs des douanes allemandes ont saisi environ 60 kilogrammes de drogue, pour une valeur d'environ 950.000 euros, jeudi lors d'une série de perquisitions menées dans le cadre d'une enquête sur un gang de trafiquants de drogue aux ramifications internationales. Les agents ont perquisitionné 40 locaux en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas, rapporte le bureau d'enquête douanière d'Essen.

Les enquêteurs ont également saisi 350.000 euros en espèces, des armes, des munitions et 500 grammes d'explosifs. Dix personnes ont été arrêtées. Les enquêtes sur la contrebande et le trafic de stupéfiants, qui durent depuis 2022, visaient un gang d'environ 25 membres.

Le gang aurait introduit en Allemagne des drogues par paquets d'un à trois kilogrammes, et les aurait commercialisées sur place. Il s'agirait principalement d'amphétamine, de marijuana, de cocaïne, de kétamine et d'ecstasy. Les membres de la bande criminelle auraient également fait du trafic d'armes et violé la loi allemande sur les armes.