Toujours plus de travailleurs en congé parental en juillet

Le congé parental a le vent en poupe depuis un certain temps, et ce n'est pas étonnant qu'un mois de vacances scolaires d'été représente un pic. Cependant, avec 109.621 personnes qui ont touché une allocation de l'Onem pour ce type de congé, cela fait 11.000 personnes de plus qu'en juillet 2023 (+11%).

Il s'agit d'un record mensuel absolu, si l'on ne tient pas compte de l'année de déclenchement de la pandémie de covid dans le pays, en 2020, lorsqu'un congé parental "corona" a été mis en place, pouvant être demandé à très court terme.