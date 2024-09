Une deuxième place sur la grille mais aucun point pour Amaury Cordeel à Monza

Amaury Cordeel a manqué une occasion de marquer des points lors de la manche de Formule 2 dans le cadre du Grand Prix d'Italie sur le circuit de Monza. L'Anversois avait signé le 9e chrono des qualifications, de quoi le propulser en deuxième position sur la grille de la course sprint avec le principe de la grille inversée. Le pilote Hitech GP n'est malheureusement pas parvenu à concrétiser lors des deux courses au programme.

Cordeel a manqué son départ avant de chuter progressivement dans la hiérarchie lors de la course sprint. L'Anversois a vu l'arrivée au 12e rang. La victoire est revenue au Britannique Ollie Bearman (Prema Racing) devant Victor Martins (ART GP) et le Paraguyen Joshua Durksen (AIX Racing). Le Brésilien Gabriel Bortoleto (Invicta Racing) a réussi une remontée remarquable, le protégé de McLaren étant passé de la 22e à la 8e place.

Amaury Cordeel a pris un bon envol lors de la course principale disputée dimanche matin et pointait au 6e rang après quelques tours. Mais comme d'autres pilotes, le Belge a été piégé par l'intervention de la voiture de sécurité à la suite de la sortie du Norvégien Dennis Hauger (MP Motorsport). Plusieurs pilotes en ont profité pour effectuer leur arrêt obligatoire sous régime de neutralisation. Cordeel s'est retrouvé en fond de peloton et, après un deuxième arrêt suite à une crevaison, a rallié l'arrivée au 18ème rang.