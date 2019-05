Un jeune élève indien de 13 ans disparait à Bruxelles pendant un voyage scolaire: avez-vous vu Malik?

Diffusé à la demande du Parquet de Bruxelles.

Le samedi 25 mai 2019, vers 21h15, Malik SHORYA, un jeune adolescent âgé de 13 ans, a été vu pour la dernière fois dans un restaurant indien situé avenue Adolphe Buyl à Ixelles. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Malik est un élève indien en voyage scolaire passant par Bruxelles. Sa disparition a été signalée par un professeur encadrant le groupe d’élèves.



Malik mesure environ 1m55, est de corpulence mince et a les cheveux noirs courts.

Au moment de sa disparition, il portait un pantalon de training bleu de marque Adidas, une veste brune, un T-shirt brun ainsi que des baskets noires.

Si vous avez vu Malik SHORYA ou si vous connaissez l’endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs.





Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.