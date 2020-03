Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: plus de 16 millions de masques chirurgicaux reçus, 11 millions distribués

Le coronavirus en Belgique continue sa progression avec plus de 7.000 cas contaminés sur notre territoire. Vous retrouverez les dernières informations liées à la propagation du virus dans cet article que nous actualisons continuellement.

Le coronavirus continue, comme prévu, sa propagation dans notre pays. 1.049 nouveaux cas confirmés ont été rapportés vendredi; 772 (74%) en Flandre, 131 (12%) en Wallonie, et 137 (13%) à Bruxelles. Ce sont les derniers chiffres communiqués par le centre de crise et l'institut de santé Sciensano. Et ils sont assez stables: on dénombrait 1.298 nouveaux cas jeudi.

CORONAVIRUS DIRECT



Plus de 16 millions de masques chirurgicaux reçus, 11 millions distribués

Plus de 16 millions de masques chirurgicaux ont été reçus dont 11 millions ont déjà été répartis, a indiqué vendredi soir le cabinet du secrétaire d'Etat Philippe De Backer en charge de gérer l'approvisionnement en matériel pour la protection personnelle. Plus de 1 million de masques FFP2 ont été reçus et plus de 500.000 ont déjà été répartis. Samedi, 175.000 de ces masques seront encore distribués selon la clé de répartition fixée par le Risk Management Group (RMG), dans lequel les spécialistes ainsi que les régions sont représentées.



A Bruxelles, des Sanctions Administratives Communales et une perception immédiate en vue

Le Comité Régional de Sécurité de la capitale a décidé vendredi soir, de compléter sur le terrain de la Région-ville les mesures prises au niveau national en mettant en place des Sanctions Administratives Communales (SAC) appliquées à l'encontre de particuliers qui ne respectent pas les mesures de distanciation sociale dans l'espace public. Un système de perception immédiate des amendes sera instauré de même qu'un système d'harmonisation au niveau des 19 communes, a indiqué vendredi soir le cabinet du ministre-président Rudi Vervoort (PS) en charge de la coordination de la sécurité à Bruxelles.



Les gardiens de la prison de Lantin, blessés vendredi sont sortis de l'hôpital

Christine Servaes bourgmestre de Juprelle, a indiqué, vendredi peu avant 22h00, que les 3 membres du personnel pénitentiaire de la prison blessés vendredi par des détenus, étaient sortis de l'hôpital. Cette dernière n'avait cependant pas d'informations précises sur leur état de santé.

L'UCM appelle à des mesures approfondies pour les entrepreneurs

Alors que le gouvernement fédéral a décidé, vendredi, de prolonger la période de confinement, l'Union des classes moyennes (UCM) appelle les autorités à approfondir les mesures prises pour aider les entrepreneurs à traverser cette période difficile. "L'enjeu est d'éviter une vague de faillites sans précédent, de nature à compromettre la reprise de l'activité économique à la fin de la crise sanitaire", avertit l'organisation.

> CORONAVIRUS SYMPTÔMES: voici les signes qui montrent que vous pourriez avoir le Covid-19