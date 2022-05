Variole du singe et période d'incubation: "Si vous avez participé au festival Darklands, restez prudents et attentifs à vos symptômes"

Le professeur Emmanuel Bottieau, de l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, était l'invité de la rédaction de Bel RTL ce matin. Il répondait aux questions de Fabrice Grosfilley et revenait sur les contaminations liées à la variole du singe.

Ce week-end, une quatrième personne a été diagnostiquée positive au virus de la variole du singe en Belgique. Il s'agit d'un homme provenant de la province de Liège. L'Organisation mondiale de la santé s'attend de son côté, à ce que d'autres cas apparaissent maintenant que les pays font l'objet de contrôles supplémentaires pour détecter la présence du virus. Selon l'OMS, celui-ci a maintenant été identifié dans au moins 12 pays où il n'est habituellement pas présent. L'organisation compte 92 cas connus et 28 autres suspects.

Fabrice Grofilley: Le point commun des 4 cas en Belgique, c'est que les patients ont tous participé au festival Darklands qui a eu lieu à Anvers en Belgique. Tous ceux qui ont participé à ce festival doivent aujourd'hui être attentifs?

Emmanuel Bottieau: Oui. On ne sait pas exactement s'il y avait une personne ou plusieurs personnes infectées. Le festival a eu lieu il y a deux semaines et on a une période d'incubation qui est d'un peu près 3 semaines. Donc voilà, s'il y a des personnes dans le cas, il faut rester prudent et attentif à ces symptômes.

Fabrice Grofilley: Que faire si on présente des symptômes?

Emmanuel Bottieau: Il faut aller aux urgences, ou voir son médecin traitant ou une clinique spécialisée. Il faut s'isoler, rester chez soi et soigner les lésions.

Fabrice Grofilley: La transmission se fait via les contacts cutanés. Peut-on se serrer la main?

Emmanuel Bottieau: De l'expérience qu'on a et de ce qu'on connaît de cette maladie originaire d'Afrique, c'est souvent les enfants qui se contaminent entre eux, comme la varicelle, le virus est présent dans les vésicules qui apparaissent et on peut se le transmettre par contact. Est-ce qu'il y a de la transmission via la salive ou par la toux? C'est une possibilité qu'on étudie. Est-ce qu'il y a une transmission sexuelle, ça on ne le sait pas encore...