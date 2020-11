Élections américaines: pourquoi les résultats tardent tant à arriver?

L'issue de l'élection présidentielle américaine est toujours suspendue à quelques Etats-clés où le décompte des voix est encore en cours. Si les résultats définitifs dans certains Etats-clés continuent de se faire attendre, le candidat démocrate semblait être en passe de remporter l'élection présidentielle

Alors qu'on s'attendait à avoir les résultats des élections présidentielles américaines ce matin, au moins pour les états du Nevada et de la Géorgie, ils se font toujours attendre. Le politologue à l'ULB Régis Dandoy donne des explications sur ces retards. "Comme dans tous les états américains, on est en train de comptabiliser les derniers votes mais surtout les votes arrivés par courrier postal. Les Américains ont eu la possibilité dans de nombreux états de voter par la poste. Dans certains états, on accepte encore ces bulletins de vote, le cachet de la poste faisant foi. Donc dans certains états des milliers de bulletins de vote arrivent toujours. C'est une démocratie donc il faut toujours les additionner, les compter aux bulletins qui ont déjà été dépouillés".

On se redirigerait vers une réévaluation et un changement des règles électorales peut-être pour les prochaines élections

Dans ce contexte, le président Donald Trump a choisi la politique de la terre brûlée face à son adversaire. Il multiplie les accusations de fraude. Cela pourrait-il laisser des traces après l'élection ? Oui selon Régis Dandoy : "Les démocrates sont relativement opposés au système d'élection indirecte au niveau des élections présidentielles aux États-Unis, les républicains le défendaient. Le système est attaqué de toute part par les démocrates qui veulent changer les règles du jeu, par les républicains qui ne respectent pas les règles du jeu".

Cette élection qui révèle un système a bout de souffle pourrait entraîner des changements. "Je pense que ça va laisser des traces et on risque d'avoir d'importants débats dans les prochaines années sur des réformes du système électoral parce qu'on a vu ses limites. Cinquante états, cinquante systèmes électoraux différents, d'énormes retards à cause de certaines spécificités ou technicités du vote et une ouverture des systèmes électoraux à l'intervention du judiciaire, des juges et des tribunaux. On se redirigerait vers une réévaluation et un changement des règles électorales peut-être pour les prochaines élections", estime le politologue.

ÉLECTIONS AMÉRICAINES: suivez notre direct

ÉLECTIONS AMÉRICAINES: la carte interactive des résultats

CORONAVIRUS EN BELGIQUE: où en est l'épidémie ce vendredi 6 novembre ?