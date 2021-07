Les inondations provoquent l'effondrement de dizaines de maisons à Pepinster

Une dizaine de maisons situées le long de la Vesdre à Pepinster (province de Liège) se sont effondrées ce jeudi matin, a indiqué le bourgmestre Philippe Godin, confirmant une information de la RTBF. "Le courant et le flux sont tellement puissants qu'une dizaine de maisons ont été déstabilisées à leur base et viennent de céder. Elles se sont effondrées", a-t-il précisé. La protection civile et les services de secours s'organisent et procèdent au secours des personnes à l'aide de bateaux notamment.