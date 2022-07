"On a dû faire demi-tour": un train Thalys heurte un animal à Tournai et perturbe le trafic

Un train Thalys, qui reliait la gare de Bruxelles-Midi à celle de Paris-Nord en France, est à l'arrêt à hauteur de Tournai en raison d'un problème technique au niveau de la motrice provoqué par le heurt d'un animal, a indiqué vendredi une porte-parole de l'entreprise ferroviaire. Le train est à l'arrêt depuis 15h55.

Les dégâts causés à la motrice du train provoquent un dégagement de fumée. Pour des raisons de sécurité, le train a dû être complètement arrêté et l'électricité coupée. Cela signifie notamment que les quelque 350 passagers ne bénéficient plus de climatisation. "Les portes du train ont été ouvertes et de l'eau a été distribuée", a assuré la porte-parole. Les pompiers se trouvent sur place, a-t-elle ajouté.

L'entreprise ferroviaire examine les possibilités d'évacuation des passagers. "Le train est bloqué à hauteur d'un véritable nœud ferroviaire, ce qui rend l'évacuation compliquée. Mais nous essayons de les évacuer le plus rapidement possible", a souligné la porte-parole.

Bloqués à l'entrée de Bruxelles

La coupure de l'électricité a en outre un impact sur d'autres trains de Thalys, qui ont dû être arrêtés, eux aussi, avec la climatisation coupée. François, passager dans un train qui suivait celui qui est accidenté, témoigne via le bouton orange Alertez-nous. "Je suis parti à 16h17 de Bruxelles-Midi pour aller à Lille. J'allais voir de la famille. Mais notre train a dû faire marche arrière", rapporte-t-il. Avant d'ajouter: "Et maintenant, nous sommes bloqués à l'entrée de Bruxelles".

À nouveau, les portes des trains ont été ouvertes et de l'eau a été distribuée. "Nous mettons tout en œuvre pour rétablir la situation le plus vite possible", a garanti la porte-parole de Thalys.