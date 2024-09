40% des locaux commerciaux sont vides à Verviers: comment l'expliquer?

Qu’attendez-vous des élections communales ? Quelle est LA thématique principale au cœur du scrutin d’octobre chez vous ? Nous avons décidé d’arpenter les routes wallonnes et de partir à votre rencontre. Aujourd’hui, destination : Verviers. Et cet enjeu électoral majeur : celui de la disparition des commerces du centre-ville. Aujourd’hui, plus de 40% des cellules commerciales de la commune sont vides. C’est bien plus que la moyenne et parfois même deux fois supérieurs à certaines villes wallonnes. Comment l’expliquer ?