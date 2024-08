En 2006, les petites Stacy et Nathalie disparaissaient au cours d'une braderie à Liège. Lorsqu'elles sont retrouvées mortes quelques jours plus tard, un nom arrive rapidement: Abdallah Ait Oud. Lors du procès, et après avoir longtemps nié les faits, l'homme finira par craquer. Mais encore aujourd'hui, des zones d'ombre persistent.