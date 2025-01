Bart de Wever a réuni hier ses militants à Malines pour ses voeux du Nouvel An. Le formateur du gouvernement fédéral a longuement évoqué les négociations dans son discours. Elles sont difficiles, dit-il, mais il est prêt à prendre ses responsabilités. Le président de la N-VA veut, cela-dit, une politique migratoire plus stricte et un assainissement des finances publiques. Il appelle à des réformes urgentes.