Carnet de campagne, la négo, épisode 19. Mais que se passe-t-il entre le Roi et Bart de Wever lorsqu’ils sont en colloque singulier ? Les négociateurs fédéraux ont changé de méthode pour espérer conclure un accord de gouvernement. A Bruxelles, c’est toujours le blocage le plus total. Et un député bruxellois élu dans le collège électoral néerlandais qui ne sait pas parler le néerlandais ? Oui ça existe.