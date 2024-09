"C'est beaucoup d'argent": Gérard, propriétaire à Watermael-Boitsfort, compte sur la prime Renolution

Des changements dans les primes pour les rénovations à Bruxelles sont une source d’inquiétude pour ceux qui réalisent des travaux. Dans un premier temps, les autorités politiques ont annoncé qu’il n’y avait plus d’argent. Désormais, on annonce que les primes seront honorées jusqu’à la fin de l’année 2024. Ce qui crée une incertitude totale, notamment pour Gérard, qui nous a contacté via le bouton orange Alertez-Nous. Il a rénové son toit. Mais on lui annonce qu’il ne touchera finalement pas de prime. Tout le secteur est impacté par ces changements de mesures.