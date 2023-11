Dans l'émission "C'est pas tous les jours dimanche" de ce 12 novembre, il était notamment question des nombreux désaccords au sein du gouvernement fédéral. Alors qu'il ne lui reste que six mois et 28 jours avant les élections, il ne cesse de se diviser sur plusieurs sujets tels que la loi anticasseurs ou encore plus récemment le conflit Israélo-palestinien. C'est d'ailleurs celui-ci qui était au cœur du débat d'aujourd'hui, avec une question précise : faut-il boycotter les produits d'Israël ?