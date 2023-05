Du diesel au lieu de l'essence à la pompe Q8 de Bressoux? La porte-parole de Q8 répond aux craintes

Tout le monde peut se tromper, mais certaines petites erreurs d'inattention ont plus de conséquences que d'autres. Les automobilistes qui ont fait le plein à la pompe Q8 de Bressoux ces derniers jours peuvent en témoigner. "J'ai fait le plein dans cette pompe où ils ont inversé les cuves de diesel et d'essence lors du remplissage", nous a écrit lundi soir un premier témoin. "J'ai été en panne à 185km de chez moi, près de Dortmund. Je suis en panne depuis 15h00, il est 20h15, je ne serai de retour chez moi qu'à 22h. A part mon plein, de quoi vais-je être indemnisé?", se demande-t-il. Nous avons interviewé la porte-parole de Q8. Elle répond à nos questions et à vos craintes.