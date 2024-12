Un quatrième opérateur arrive en Belgique: il promet de très bas prix, avec quelles opportunités pour le consommateur?

Invité sur le plateau du RTL info 13h, Jean-Philippe Ducart, porte-parole de Testachats, est revenu sur les conséquences de cette arrivée sur le marché pour les consommateurs. "C'est une bonne nouvelle pour les consommateurs, on peut qualifier Digi de "casseur de prix" et donc ça aura un effet direct pour le consommateur qui voudra choisir cet opérateur avec des prix qui sont très compétitifs. Cela devrait aussi avoir un effet de manière plus générale sur l'ensemble du marché des télécoms, puisque je suppose que les autres opérateurs vont enfin réagir et aussi baisser leurs tarifs qui n'ont cessé d'augmenter ces dernières années", explique-t-il.

Avec un prix de base de 5 euros par mois pour 15 gigas de data, peut-on dire que c'est ce nouvel opérateur qui est particulièrement peu cher ou ce sont les autres qui le sont trop ? "C'est un peu des deux", note le porte-parole. "D'une part, l'offre de Digi est très compétitive, donc ils entrent sur le marché belge avec vraiment le qualificatif de casseur de prix et donc ils ont un plan d'investissement pour être très compétitifs, et d'autre part, on sait qu'en moyenne européenne, la Belgique est très chère en matière de télécoms. En moyenne européenne, on n'est vraiment pas bien positionné, et donc c'est clair qu'il y a sans doute un peu des deux et que Digi entre vraiment comme un quatrième opérateur providentiel pour casser les prix sur le marché des télécoms".