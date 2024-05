Le prix du café explose. Le café robusta qui sert principalement dans les mélanges expresso et dans les café solubles, a augmenté de 16% en un mois pour atteindre son plus haut niveau depuis 45 ans. C'est dû à de mauvaises récoltes au Vietnam, premier producteur mondial de café robusta. Cette hausse des prix impacte tout le secteur du café. On écoute Mallory Lorenzo, torréfacteur dans le hainaut.