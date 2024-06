Sébastien Rosenfeld fait le point à Hoboken (Anvers) où la partie supérieure d'un immeuble a été soufflée par une violente explosion. On déplore 2 morts, 5 blessés, dont 3 graves, et 4 disparus. Le parquet et le service de déminage de l'armée (SEDEE) sont descendus sur place.