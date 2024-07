Mouscron: quatre jeunes meurent dans l'explosion d'une voiture

Vers 21h30 dimanche soir, un véhicule circulait à une vitesse excessive selon plusieurs témoins sur la RN58 dans le sens Mouscron-Dottignies. La voiture a quitté la route et a percuté 2 arbres de plein fouet. La voiture a explosé sous le choc et elle a pris feu avec cinq personnes à l’intérieur. Quatre d’entre elles sont décédées et la dernière a été transférée à l’hôpital. L’explosion a été entendue à plusieurs centaines de mètres et de nombreux débris ont été retrouvés, dont une roue à plusieurs mètres de l’accident. Une seule voiture est impliquée dans ce drame.