Info trafic: jusqu'à une heure de ralentissements au carrefour Léonard en provenance de Waterloo

Les files sont toujours très longues sur le ring extérieur de Bruxelles (qu'il est d'ailleurs préférable d'essayer d'éviter ce matin). 1 HEURE A AJOUTER entre Argenteuil et Tervuren vers Zaventem. Vous ralentissez aussi suite à cela 25 minutes en venant de Namur sur la E411 entre Overijse et Léonard. Dans l'autre sens, sur le ring intérieur, les files sont moins importantes que d'habitude avec un peu moins 10 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren. Plus au nord de Bruxelles, toujours sur le ring intérieur de Bruxelles, vous ajouterez 35 minutes entre Grand-Bigard et Machelen. Vous devez aussi ajouter 15 minutes entre Haut-Ittre et Wauthier-Braine vers Grand-Bigard. D'autres zones de ralentissements mais un peu plus réduites : Sur l'E40 Liège-Bruxelles avec 5 minutes à jouter entre Haasrode et Heverlee. Sur l'E40 venant de Gand, c'est 10 minutes qu'il faut ajouter entre Alost et Ternat vers Grand-Bigard.